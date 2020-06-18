Trump: Ekonomiyi bir daha kapatmayacağız

ABD'de karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından corona virüsü salgını yeniden hız kazandı. Neredeyse tüm eyaletlerde vaka sayıları artıyor. Herkes endişeyle salgında ikinci dalganın başlayıp başlamadığını merak ediyor. Uzmanlar, yeni tedbirler alınmazsa durumun kötüleşeceği uyarısında bulunuyor.

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‘YENİDEN YAPMAK ZORUNDA KALMAYACAĞIZ'

Fox News'ta yer alan habere göre Başkan Donald Trump, karantinaya soğuk bakıyor. Trump yaptığı açıklamada, “Bir daha ekonomiyi kapatmayacağız. Bunu yeniden yapmak zorunda kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkanın bu sözleri, daha önce benzer şeyler söyleyen ekonomi danışmanı Larry Kudlow ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i desteklemiş oldu.

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SEÇİM KAMPANYASININ KONUSU: GÜÇLÜ EKONOMİ

ABD, mart ayında salgının etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri olunca birçok işletme geçici olarak kapatılmıştı. Bunun sonucu olarak milyonlarca Amerikalı işsiz kalmıştı.

Başkan Trump, kasım ayında yapılacak seçimlere yönelik yürüttüğü kampanyada ekonominin gücünü ön plana çıkartıyordu. Salgın nedeniyle ekonominin kapanması, bu kampanyaya ciddi bir darbe vurmuştu.

ABD 2 milyon 160 bin kişi corona virüsüne yakalanırken, 118 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.