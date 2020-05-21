Trump işsizlik maaşının uzatılmasına karşı

ABD, corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için Mart ayında CARES Yasası'nı geçirmişti. 2 trilyon dolarlık bu yasanın en önemli getirilerinden biri, işsiz kalanlara haftalık 600 dolar ödeme yapılmasıydı. Söz konusu ödemeler 31 Temmuz'da sona erecek.

Yaklaşık 36 milyon Amerikalının işsiz kaldığı bu dönemde, ödemelerin devam etmesi gerektiğini düşünenler oldukça fazla. Ancak Cumhuriyetçiler ve Başkan Donald Trump bu görüşte değil.

VETO EDİP ETMEYECEĞİNİ SÖYLEMEDİ

Washington Post'ta yer alan habere göre, Cumhuriyetçi senatörlerle özel bir yemekte bir araya gelen Donald Trump, işsizlik ödemelerinin süresinin uzatılmasına karşı olduğunu söyledi. Gazete, bu sözleri üç farklı kaynağın teyit ettiğini bildirdi.

Ekonomiyi yeniden açan ve işleyişin bir an önce eski haline dönmesini isteyen Trump, bu nedenle 31 Temmuz'dan sonra işsizlik ödemelerinin kesilmesinden yana. Ancak başkanın, senatodan aksi yönde bir karar çıkması halinde bunu veto edip etmeyeceğiyle ilgili bir yorum yapmadığı öğrenildi.

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‘İŞİ CAYDIRICI HALE GETİRİYOR'

Demokratlar, işsizlik ödemelerinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmasını istiyor. Ancak Cumhuriyetçi senatörlerin birçoğu da başkan Trump ile aynı görüşte.

Onlara göre, haftalık 600 dolarlık ‘cömert' işsizlik maaşı, çalışanlar için işi caydırıcı hale getiriyor. Bu nedenle ekonominin yeniden canlanmasının önünde büyük bir engel. İşçilerin yarısının çalışırken bundan az kazanması, işlerine geri dönmelerini istememelerine neden oluyor.

GRAHAM: İŞSİZKEN DAHA FAZLA KAZANILMAMALI

Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, daha önce işsizlik maaşı için ‘ölü bedenlerimiz üzerinden yapılıyor' ifadelerini kullanmıştı. Graham, son açıklamasında ise insanların işsizken, çalıştıklarından daha fazla kazanmamaları gerektiğini söyledi.

Senatör Graham, Donald Trump'ın da bu durumun ekonomik toparlanmaya zarar verdiği görüşünde olduğunu söyledi.