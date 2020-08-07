Trump, TikTok ve WeChat’i yasaklayan karara imza attı

ABD'de TikTok'un sahibi olan ByteDance ve WeChat'in sahibi olan Tencent ile ilgili beklenen adım geldi. Başkan Donald Trump, her iki şirketin de ülkesinde faaliyet göstermesini yasaklayan kararı onayladı. CNBC'de yer alan habere göre, bu yasak 45 gün içinde yürürlüğe girecek.

Yasağın kapsamı henüz belirsiz. Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, 45 gün sonra yasağın kapsamını tam olarak belirleyeceği kaydedildi. TikTok ve WeChat uygulamalarında büyük güvenlik açıkları olduğu, kullanıcı bilgilerinin Çin Hükümeti ile paylaşıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

‘VERİLER ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ'NE GİDİYOR'

Donald Trump, imzaladığı emirde WeChat uygulaması için ise, “Uygulama, kullanıcılardan gelen geniş bilgileri otomatik olarak yakalıyor. Bu durum, Çin Komünist Partisi'nin Amerikalılar'ın kişisel ve özel bilgilerine erişme izni veriyor. Bu yasak sayesinde ABD'ye ziyaret eden Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini de yakalıyor” dedi.

Başkan, TikTok'un sahibi olan Pekin merkezli ByteDance için ise, “Bu uygulama Çin Komünist Partisi'ne fayda sağlayan dezenformasyon kampanyası için kullanılabilir. ABD, ulusal güvenliğini korumak için TikTok sahiplerine karşı agresif önlemler almalı” ifadelerini kullandı.

TIKTOK REDDETTİ AMA UZMANLAR AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

TikTok ise bu iddiaları reddediyor. Yapılan açıklamada, ABD'li kullanıcılarının verilerinin ABD ve Singapur'da saklandığı, Çin yasalarının dışında olduğu belirtildi. Uzmanlar ise buna rağmen Çin'deki mevcut yasanın, Çinli şirketleri hükümete veri aktarmaya zorlayabileceği görüşünde.

ByteDance, bir süredir TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda bölümünü Microsoft'a satmak için görüşmeler yürütüyor. Trump, bu hafta yaptığı bir açıklamada bu satış için Çinli şirkete 45 gün süre tanıdığını açıklamıştı.

SIRADA ÇİNLİ BULUT SERVİS SAĞLAYICILARI VAR

Trump'ın imzaladığı yasa, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, WeChat ve TikTok gibi güvenilmeyen Çin merkezli uygulamaların ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırılmasını istediğini söylemesinin ardından geldi. Pompeo şimdi de bakanlığının, Çin bulut servis sağlayıcılarının ABD'de veri toplama, saklama ve işletme yeteneğini sınırlamak için diğer devlet kurumlarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

‘GÜVENİLMEZ KURULUŞLAR LİSTESİ' MİSİLLEMESİ GELEBİLİR

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı her geçen gün daha da alevleniyor. ABD'nin attığı bu adım iki ülke ilişkilerini daha da gerdi. Çin'in de Amerikalı şirketlere karşı bir misilleme yapması bekleniyor. Son günlerde devlet destekli medya kuruluşlarındaki köşe yazılarında, çok konuşulsa da henüz uygulanmayan ‘güvenilmez kuruluşlar listesi'nin artık hayata geçirilmesi yönünde görüşler belirtiliyor. Bu sayede ABD teknoloji şirketlerinin Çin'deki ticari operasyonları hedef alınacak.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde Çin'in Houston'daki konsolosluğunu kapatma kararının hemen ardından Asya ülkesi de Chengdu'da ABD konsolosluğunu kapatmıştı.