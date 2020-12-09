Trump yönetiminden 916 milyar dolarlık yeni mali paket önerisi

ABD’de Donald Trump yönetimi, Demokratların Senato’daki Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell tarafından sunulan küçültülmüş mali destek planı önerisini geri çevirmelerinden sonra dün 916 milyar dolarlık corona virüsü mali canlandırma paketi önerisini sundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat partili Nancy Pelosi’ye Trump yönetiminin 916 milyar dolarlık planını sunduğunu açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Mnuchin, mali canlandırma planının Demokratların önceliği olan eyalet ve yerel hükümetlere para desteği yapılmasını ve Cumhuriyetçilerin önceliği olan ticari işletmelerin yükümlülüklere karşı korunmasını içerdiğini belirtti.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyetçi lider McConnell dün eyaletlere ve yerel hükümetlere mali desteği ve işletmelerin yükümlülüklerine karşı korumayı içermeyen bir mali destek planını yasa yapıcıların geçirmelerini önermişti.

Hem Pelosi hem de Senato’daki Demokratların lideri Chuck Schumer, McConnell’ın bu fikrini reddedip, onu her iki partinin mali paket üzerinde uzlaşma çabalarını engellemekle suçlamışlardı.

“BU KABUL EDİLEMEZ”

Pelosi ve Schumer dün geç saatlerde yaptıkları açıklamada, McConnell’ın 916 milyar dolarlık teklifin altına imza atmasının bir ilerleme olduğunu belirterek her iki partinin ortak görüşmelerinin çözüm için en büyük umut olduğunu ifade ettiler.

Açıklamada ayrıca “Başkanın teklifi, her iki partinin Temsilciler Meclisi üyelerinin görüşmekte oldukları işsizlik sigortası teklifini 180 milyar dolardan 40 milyar dolara indirmekle başlıyor. Bu kabul edilemez” denildi. (REUTERS)