Trump’ın cevabı ‘kraldan çok kralcı’ valiyi şoke etti

Trump, özellikle Demokratlar'ın yönetiminde olan eyaletlerin karantina kurallarını gevşetip ekonomiyi yeniden açmaları için çağrılar yaptı. ABD Başkanı'nın bu çağrısına kulak veren ilk isim Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi Kemp oldu.

Brian Kemp, “Liderimizin (Trump) ekonomiyi yeniden açma arzusunu takdir ediyor ve paylaşıyoruz” dedi. Eyalette kuaför, masaj-terapi salonları gibi bazı merkezlerin cumadan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini söyledi. Ancak Vali Kemp, Trump'tan beklemediği bir karşılık aldı.

TRUMP: KESİNLİKLE KATILMIYORUM

Business Insider’ın haberine göre, ABD Başkanı Trump, Brian Kemp'in kararına kesinlikle katılmadığını söyledi. Donald Trump, Georgia Vali'siyle konuştuğunu açıklayarak, “Ona aldığı karara kesinlikle katılmadığımı söyledim. Bu, yaptığımız planlamadaki birinci aşama yönergelerini ihlal ediyor” diye konuştu.

‘VALİLERE MÜDAHALE ETMEYECEĞİM’

Trump yine de Kemp'e destek çıkmayı ihmal etmeyerek, “Her şeye rağmen ona neyin doğru olduğunu düşünüyorsa onu yapmasını söyledim. Çok saçma bir karar almadıkları sürece valilere müdahale etmek istemiyorum” dedi.