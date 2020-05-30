Trump’ın reklam tehdidi boş çıktı

Twitter’ın bir tweetinin altına “bilgiyi doğrulama” etiketi koyması ve bir başka tweetini “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle sınırlaması üzerine sosyal medya platformlarına karşı harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump, gerekirse devletin sosyal medya platformlarına verdiği milyarlarca dolarlık reklamı da keseceği tehdidinde bulunmuştu.

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“MİLYARLAR” DEĞİL

CNBC'de yer alan habere göre, devletin verdiği reklamların boyutu Trump'ın söylediği gibi ‘milyarlar'ı bulmuyor. Reklamcılık ve pazarlama analiz şirketi Pathmatics'in raporu, ABD Başkanı'nın durumu fazlasıyla abarttığını ortaya koydu.

Rapora göre Facebook, Twitter ve Youtube'un devlet reklamlarından 2019'da elde ettiği gelirin toplamı sadece 170 milyon dolar. Bunun 135 milyon dolarını Facebook, 28 milyon dolarını Youtube ve 8 milyon dolarını, Trump'la adeta kanlı bıçaklı olan Twitter elde etti.

Trump, sosyal medya platformlarına kullanıcılar karşısında yasal koruma sağlayan düzenlemenin değiştirilmesini öngören kararı imzalarken yaptığı açıklamada, “Devlet onlara (sosyal medya şirketlerine) milyarlarca dolar para veriyordu. Ancak onlar yeterince zengin. Bu yüzden artık onlar için çok az şey yapmayı ya da hiçbir şey yapmamayı değerlendireceğiz” demişti.

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30'DAN FAZLA KURULUŞ REKLAM VERİYOR



Pathmatics'in raporuna göre, sosyal medya platformlarına reklam veren devlet kuruluşları arasında ABD Nüfus Sayım Bürosu, Sosyal Güvenlik İdaresi, Gazi İşleri Dairesi, ABD Hava Kuvvetleri, Gıda ve İlaç Bakanlığı gibi yaklaşık 30 kuruluş bulunuyor.

2019'da Facebook'un reklam geliri 70 milyar dolar, Youtube'un 15 milyar dolar ve Twitter'ın 3.5 milyar dolardı. Yani devletten aldıkları reklamlar, üç şirketin gelir tablosunda da küçük bir yeri kaplıyor.

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, Twitter ile Trump arasındaki kavgada Trump’a destek veren açıklamalar yapmıştı.