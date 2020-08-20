Trump’ın yeni hedefi Goodyear

Son dönemde sosyal medya platformlarıyla, Çinli şirketlerle uğraşan Donald Trump'ın hedefinde bu kez Goodyear var. BBC'de yer alan habere göre araç lastiği üreten şirket, bir çalışanının, üzerinde Trump'ın seçim kampanyasıyla ilgili slogan bulunan kıyafeti değiştirmesini istedi.

Şirketin daha önce ırkçılık karşıtı slogan olan ‘Black Lives Matter' (Siyah hayatlar değerlidir) sloganlı giysiler ile eşcinsel haklarını savunan kıyafetler giyilmesine izin vermişti. Bunun ortaya çıkmasının ardından Donald Trump, Goodyear'a karşı boykot kampanyası başlattı. Trump attığı tweette, “Goodyear lastikleri almayın. ‘Make America Great Again’ (Amerika'yı yeniden harika yap) şapkalarını yasakladılar. Çok daha ucuza daha iyi lastikler alın” dedi.

‘AMACIMIZ SAYGILI BİR İŞ YERİ OLMAK'

Goodyear ise yaptığı açıklamada, “Kurallarımız, ırksal adalet ve eşitlik konuları dışındaki slogan ve görselleri yasaklıyor. Amacımız kapsayıcı ve saygılı bir iş yeri olmak” denildi. Kuzey Amerika'daki en büyük lastik şirketi olan Goodyear'ın hisseleri, Trump'ın boykot çağrısı sonrası kısa sürede yüzde 6 değer kaybetti ancak hemen ardından toparlandı. Tyre Business'a göre, ABD'de 2018 yılında satılan yeni araçların yüzde 24'ünde Goodyear'ın lastikleri kullanıldı.

‘GOODYEAR POLİTİKASINI NETLEŞTİRMELİ'

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, şirketin ‘Black Lives Matter' ve diğer eşitlikçi sloganlara izin verirken, polisleri destekleyen ‘Blue Lives Matter' (Mavi hayatlar değerlidir) ya da ‘Make America Great Again' sloganlarını yasaklamasından dolayı endişeli. Bana göre ‘Blue Lives Matter' sloganı da eşitlikle ilgili. Bu ülkede rozet takınca hedef haline gelen polisler oldu. Goodyear, politikasını netleştirmeli” ifadelerini kullandı.

AMAZON VE GOYA FOODS DA BENZER SORUNLAR YAŞADI

Goodyear, ABD'de siyasi rekabetin ya da ırkla ilgili tartışmaların içinde kalan ilk şirket değil. Geçen ay Amazon, ‘Black Lives Matter’ sloganlı kıyafet giyen işçilere ceza vermiş, bu nedenle dava edilmişti. Gıda şirketi Goya Foods için de yönetim kurulu başkanının Trump'a destek veren açıklamaları sonrası Demokrat milletvekilleri tarafından boykot çağrısı yapıldı.