Trump’tan 1.8 trilyon dolarlık yeni destek paketi

Trump yönetimi Demokratlar’a corona virüsü salgınıyla mücadele etmek için 1.8 trilyon dolarlık teşvik paketi teklifinde bulundu. Paket kapsamında 1200 dolarlık doğrudan maaş ödemeleri ve 400 dolarlık haftalık işsizlik ödemeleri vardı.

Ayrıca bazı eyaletlerin salgınla mücadelesine doğrudan katkı bulunacak birçok yardımı da kapsıyordu. Demokratlar, bu paketi Covid-19 testi ve takibi için daha eksiksiz bir strateji yaratmadığını söyleyerek reddetti.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi’nin ofisinden Drew Hammill, Pelosi’nin cuma günü Hazine Bakanı Mnuchin ile yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden, “Virüsü yenmek için stratejik bir plan üzerinde bir anlaşmanın olmaması özel bir endişe kaynağıdır.” paylaşımında bulunmuştu.

Ayrıca Hammill, “Bu ve diğer hükümler için genel fon miktarıyla ilgili müzakereler devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı

PAKETİN BAZI ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ

-Yetişkinlere 1200 dolar doğrudan ödeme artı her çocuk için 1000 dolar.

-Haftalık 400 dolarlık federal işsizlik yardımı.

-Eyalet ve yerel yönetimlere 300 milyar dolarlık yardım.

-Corona virüsü testi ve takibi için 75 milyar dolarlık bütçe.

Teklif eyaletlere yapılan yardımları 50 milyar dolar artırıyor. Ayrıca Mart ayında CARES Yasası kapsamında çocuklara sağlanan 500 dolar olan yardım miktarı 1000 dolara çıkarılacak. Ayrıca büyük bir sıkıntı içinde yer alan havayolları içinde kurtarma paketinde detaylar olacak.

Ama Trump’ın daha büyük bir paket talebi birçok Çumhuriyetçinin ekonomik tutumuyla çelişiyor. Birçok Cumhuriyetçi senatör federal borç konusundaki endişelerini gerekçe göstererek, bu yazın başlarında açıklanan 1 trilyon dolarlık harcama planına karşı çıktı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Kentucky’de gerçekleşen bir etkinlikte “Ulusal borç miktarından endişelenen ve yaptığımız şeyleri düşünen büyük bir çoğunluğumuz var.” dedi.

Bu arada Pelosi, MSNBC’ye yaptığı açıklamada, Trump’ın yardım paketini ilk etapta reddettiğine atıfta bulunarak “Borsa bile ondan korkunç bir tepki aldı. Umursadığı şey bu. Borsa yavaş yavaş geriye döndü ama bu daha büyük bir paket.” dedi.

75 BİN MEMURUN İŞTEN ÇIKARILMASI SÖZ KONUSU

ABD’de Federal hükümet daha fazla yardımda bulunmazsa yaklaşık 75 bin memurun işten çıkarılması söz konusu. İşsizlik başvuruları ise ağustos ayından bu yana 800 bini aştı.

Bipartisan Policy Center’da kıdemli başkan yardımcısı ve eski Çumhuriyetçi personel müdürü Bill Hoagland, “Borcun seviyesi konusunda endişeliyim. Ancak bu konuda virüsle de savaş içerisinde olduğumuzu söylemeliyim.” dedi.

Senato Bütçe Komitesi ise Business Insider’a, “Düşük faiz oranlarıyla, sahip olduğunuz tüm kaynaklarla bununla mücadele edersiniz.” açıklamasını yaptı.

Brooking Enstitüsü’nden cuma günü yayınlanan bir analizde ise 2 trilyon dolarlık bir teşvik paketiyle ülke ekonomisini gelecek yılın ortasına kadar salgın öncesi seviyelere geleceği belirtildi..