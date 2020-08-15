Trump’tan TikTok’un satılması için 90 gün süre

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un sahibi olan Çinli teknoloji şirketi ByteDance'i hedef almaya devam ediyor. Business Insider'da yer alan habere göre Trump, ByteDance'e yönelik yeni bir emir yayınladı. Buna göre Çinli şirkete, ABD'deki varlıklarını satması için 90 gün süre tanındı.

Son günlerde TikTok'un ABD bölümünün, ABD'li bir şirkete satılması gündemin ilk sırasında yer alıyor. Trump'ın yayınladığı son emir, ByteDance'in 2017 yılında satın aldığı ‘Musical.ly'yi de kapsıyor. Bu satın almanın ABD'de yasak olduğu kaydedildi. Yeni çıkarılan emir ile birlikte ByteDance'e ABD'de TikTok'u çalıştırmasına olanak veren varlıklar ile TikTok ve Musical.ly'nin Amerikan vatandaşı kullanıcılarından elde ettiği verileri satması için 90 gün süre verildi.

‘UZUN YILLAR AİLELERE NEŞE GETİRMEYE KARARLIYIZ'

Bir TikTok sözcüsü, Business Insider'a verdiği demeçte, “100 milyon Amerikalı kullanıcımız var çünkü TikTok insanların eğlenmesi, kendini ifade etmesi ve birbirleriyle bağlantı kurması için bir yuva oldu. Platformumuzda uzun yıllar ailelere neşe getirmeye kararlıyız” diye konuştu.

MNUCHIN: KAPSAMLI ARAŞTIRMA SONRASI TAVSİYE ETTİK

1988 yasası, ABD Başkanı’na, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından incelendikten sonra yabancı bir şirketin Amerikalı bir firmayı satın almasını yasaklama yetkisi veriyor. Trump, bu yasa sayesinde son emri yayınladı. CFIUS, 2019'un sonlarından beri ByteDance'in Musical.ly'yi satın almasını araştırıyordu. Hazine Bakanı Steve Mnuchin konuyla ilgili olarak, “CFIUS, kapsamlı bir araştırmadan sonra ABD'li kullanıcıları suistimalden korumak için oy birliği ile başkana bu eylemi (ByteDance'in ABD varlıklarını 90 gün içinde satması) tavsiye etti” dedi.

Donald Trump daha önce de TikTok'un ABD bölümünün Amerikalı bir şirkete satılması için ByteDance'e 15 Eylül'e kadar süre verdiğini açıklamıştı. Trump aslında uygulamayı ABD'de tamamen yasaklamak istese de TikTok'u satın almaya hazırlanan Microsoft ve kendi partisi olan Cumhuriyetçi senatörlerin baskısıyla bu kararı almıştı.