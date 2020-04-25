Trump’tan Posta Servisi’ne yardım için Amazon şartı

ABD Başkanı Donald Trump, Amazon gibi e-ticaret şirketleri için tarifeleri yükseltmezse ABD Posta Servisi’ne federal yardımı bloke etme tehdidinde bulundu. Trump, daha önce de Amazon’un paketlerini ucuza taşıdığı gerekçesiyle Posta Servisi’ni hedef almıştı.

Reuters, tarife artışının, corona virüsü salgını nedeniyle normalden çok daha fazla e-ticarete başvuran tüketiciler için olumsuz olabileceğine işaret etti.

Amazon’un patronu Jeff Bezos, ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un da sahibi. Trump, söz konusu gazeteyi sık sık yalan haber yapmakla eleştiriyor.

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YÖNETİCİLERE SUÇLAMA

“Posta Servisi şaka gibi. Amazon ve diğer internet şirketlerinin paketlerini taşıyorlar ve bu yüzden para kaybediyorlar” diyen Trump, taşıma ücretlerini dört kat artırma çağrısı yaptı.

Söz konusu açıklamayı, ABD’de küçük işletmelere dönük 484 milyar dolarlık yeni destek paketinin imza töreninde yapan Trump ayrıca, Posta Servisi yetkililerini e-ticaret şirketleriyle “çok samimi” olmakla suçladı.

ABD’de corona virüs salgını nedeniyle mali olarak zor duruma düşen kuruluşlardan olan Posta Servisi, yardım gelmezse Eylül’den itibaren hizmete devam edemeyebileceğini açıklamıştı. Kongre’de onaylanan 2,3 trilyon dolarlık teşvik paketinde Posta Servisi için de 10 milyar dolarlık kredi desteği yer alıyordu.

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YARDIM İÇİN TARİFE ARTIŞI ŞARTI

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Kredi karşılığında Posta Servisi’nden reform programı istiyoruz” dedi. Reform kapsamında servisten, Trump’ın bahsettiği taşıma ücretlerini artırmasının da istendiği belirtiliyor.

Trump, bu adımı atmazlarsa Posta Servisi’ne destek paketini imzalamayacağını söyledi.

Amazon’un da içinde yer aldığı e-ticaret şirketleri birliği ise, Kongre’yi “paket vergisi” olarak adlandırdıkları tarife artışını önlemeye çağırdı. Birlik, tarife artışının, ABD’li tüketicilerin dağıtıma daha fazla ücret ödemesi anlamına geleceğine işaret etti.