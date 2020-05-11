TÜBİTAK SAGE 21 personel alımı ilanı yayımladı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan TÜBİTAK personel ilanına göre Ankara'da görevlendirmek üzere lisans ve önlisans mezunu 21 personel işe alınacak. İşte başvuru şartları…

TÜBİTAK SAGE PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

*Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.