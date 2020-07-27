TÜİK ikinci çeyrek turizm istatistiklerini yayımlamayacak

Ulusal veri yayınlama takvimine göre, “Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020” bülteninin 29 Temmuz’da yayımlanması planlanıyordu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, turizm İstatistikleri kapsamında başta turizm geliri ve turizm gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin ve gezi niteliklerinin belirlenmesi amacı ile sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla çıkış yapan ziyaretçiler ve vatandaş giriş anketleri uygulandığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran dönemi) anket çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan “Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020″ haber bülteni, bültende yer alan verilerin elde edildiği anketler sınır kapılarının kapalı olması nedeni

ile gerçekleştirilemediği için yayımlanamayacaktır.”

Türkiye’nin cari açığının finansmanındaki en önemli kalemlerinden biri olan turizm sektöründe, yabancı ziyaretçi sayısı pandemi etkisiyle bir önceki yıla göre nisanda %99, mayısta %99, haziranda ise %96 gerilemişti. (REUTERS)