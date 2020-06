TÜİK’in işsizlik rakamlarına vatandaşlar inanmadı

İsmail AKIN / Antalya

ANTALYA

“İNANDIRICI DEĞİL”

İşsizliğin pandemi dönemi öncesinde de oldukça fazla olduğunu söyleyen resim sanatçısı Berrin İlhan (49), “Son dönemde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle birçok iş yeri kapandı. Antalya'da faaliyete geçemeyen turizm işletmelerinde çalışan birlerce insan şu an işsiz. Uzun süre kapalı kalan esnafın birçoğu da işsiz kaldı. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde işsizliğin düştüğünü söylemek bana inandırıcı gelmiyor” dedi.

“RESMİ RAKAMLAR BAŞKA, SOKAK BAŞKA ŞEY SÖYLÜYOR”

Açıklanan rakamlarla, sokaktaki rakamların birbirine uymadığını belirten emekli Zafer Yıldırım (65), “Genel anlamda sokağa çıktığımda vatandaşlarla bunu konuştuğumda tam tersini söylüyorlar. Onların açıkladığı rakamlarla, hayattaki rakamlar birbirini tutmuyor. O yüzden insanlar resmi açıklamalara kuşku ile yaklaşıyor. Bende öyle. Benim yakından tanıdığım ailelerde birden fazla işsiz olduğunu biliyorum. Son dönemde yaşadığımız salgın da işsizliği büyük ölçüde katladı. O yüzden işsizliğin düştüğü söylemi hiç inandırıcı değil”

Uğur ENÇ / Kocaeli

KOCAELİ

İŞSİZLİK HERKESİN KADERİ

31 yaşındaki mühendis Melih Çavuşoğlu, “İşsizlik her eğitim seviyesinin kaderi maalesef” diyerek sözlerine başladı ve “Üniversite mezunları da, lise mezunları da işsiz. Ben şu anda çalışıyorum. Ancak üniversiteden mezun olduğum ve iş aradığım dönemde uzun bir süre geçirdim. Hemen herkes tecrübe istiyordu ama işe başlamadan nasıl tecrübe edineceğimi söyleyen yoktu. Uzun süre işsiz kaldım bu sebeple. Şu anda işsizliğin düşüyor olmasına da anlam veremiyorum. Büyük fabrikalar açıldı, istihdam hareketi başladı da bizim mi haberimiz yok? Umarım rakamlar doğrudur ve işsizlik gerçekten düşüyordur” şeklinde bitirdi.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTACAKTIR

35 yaşındaki avukat Mehmet Nazım Gençtürk ise şöyle konuştu:

“İşsizlik Türkiye'de herkes tarafından kabul gören acı bir gerçek. Şu anda rakamların düşüyor olmasının daha doğrusu düşüyor gözükmesinin sebebi işten çıkarmaların yasaklanmasıyla alakalı. Bu sürenin sonunda asıl işsizlik ortaya çıkacaktır. Bugün sokağa çıktığınızda pek çok genç işsizle karşılaşıyorsunuz. Şu anda corona virüsü nedeniyle firmalar daralmaya gidiyor. Süreç geçtiğinde işte çıkarmalar artacak ve işsizlik rakamlarına yansıyacaktır.”

Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİR



İŞSİZLİK ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TAVAN YAPACAK

Eskişehirli 67 yaşındaki emekli İlker Şurabatır, TÜİK tarafından işsizliğin azaldığı yöndeki açıklamaları doğru bulmadığını söyledi.

Şurabatır, “İşsizliğin düştüğü belirtiliyor. Ancak etrafımdaki akrabalarımın ve dostlarımın işsiz olan çocukları halen işsiz. Nasıl oluyor da işsizlik azalıyor? İşsizliğin azalması için yeni istihdam sağlayacak fabrikalar mı açıldı da haberimiz olmadı. Asıl işsizliğin önümüzdeki aylardan sonra tavan yapacağını düşünüyorum. Corona virüsü süresince hem fabrikalar hem esnaflar mümkün olduğunca çalışanlarını korumaya çalıştı. Ancak şimdiden sonra işleri açılmazsa işsizlik artacaktır” dedi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale

ÇANAKKALE

UMARIM HERKES BİR AN ÖNCE İŞİNE KAVUŞUR

Çanakkale’de yaşayan üniversite öğrencisi Deniz Can Arslan (24), çevresinde bir çok işsiz insan gördüğünü belirterek, “Şu an için çevremde bir çok işsiz insan olduğunu görebiliyorum. Umarım herkes işine bir an önce kavuşur, ekonomi daha iyi bir hale gelir” diye konuştu.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ

ELAZIĞ

BU RAKAMLAR KOMİK GELİYOR

Elazığ'da yaşayan 52 yaşındaki Hüseyin Odak, TÜİK'in yayınladığı işsizlik rakamlarına inanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu rakamlara inanmıyorum. Birçok arkadaşımız borç para alarak geçiniyor özellikle İşkur önlerinde uzun kuyruklar oluşurken işsizliğin düşmesi inandırıcı gelmiyor. Benim bir çocuğum şantiyede çalışıyordu corona salgınından dolayı süresiz izin verildi evde oturuyor. Türkiye’de bu kadar işsizliğin hissedildiği bir ortamda bu rakamlar komik geliyor.”

SİYASİ BİR AÇIKLAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Bir süredir işsiz olduğunu belirten Gürkan Doğan (34), TÜİK'in rakamlarına inanmayanlardan… Doğan, “Ben yaklaşık 1 senedir boşum. Elazığ’da en büyük sorun işsizlik, çevremde ki herkes işsiz. Buna rağmen işsizliğin azaldığının açıklanması komik geliyor. Bu rakamların doğruluğuna inanmıyorum. Bölgemizde büyük bir işsizlik artışının olmasına rağmen yetkililerin işsizliğin düştüğünü iddia etmesinin siyasi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yetkililer böyle rakamlarla, gençlerin aklı ile dalga geçtiklerini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İlker KILIÇASLAN

MANİSA

GELECEKTEN UMUTSUZUZ

Üniversite öğrencisi Meltem Erdinç (29), “İşsizliğin azaldığını hissedemiyoruz” diyerek konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye'de kendimizi güvensiz, gelecekten umutsuz hissediyoruz. İstihdam oranları gerçekten çok düşük. Nitelikli istihdam zaten yok. İnsanlar niteliklerine göre istihdam edilmiyor. Öğretmenler fabrikalarda çalışıyor, sosyal bilimciler kafelerde garsonluk yapıyor.

Zaten bu insanlar açlık sınırının yakınında bir maaş çalışmaya gayret gösteriyorlar. Bunun yanında şimdi pandemi ile birlikte uygulamaya konan esnek çalışma ile birlikte işsizliğin azalmasından değil, işçi haklarının yok olmasından bahsediyoruz.

Ayrıca bu ülkede hem bir kadın, hem bir öğrenci hem de bir işsiz olarak var oluyorum. Yani benim kendimi bu ülkede güvencesiz hissetmek için çok fazla sebebim var. İşsizlik ramakları kime göre azaldı. Bunu tartışacağız bu saatten sonra. Genç işsizlik azalmadı. Benim bütün arkadaşlarım neredeyse işsizlikle boğuşuyorlar. Bu rakamlar bize şaşırtıcı geliyor. İnandırıcı gelmiyor”

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

EDİRNE

AZALDIĞINA İNANMIYORUM

Edirne'de yaşayan Şadan Galip (55), “Onların açıkladığı gibi değil. Çok fazla işsizlik var. Edirne'de işsizlikten çok insan şu anda kahvehanelerde oturuyor. İşsizliğin azaldığına inanmıyorum” diye konuştu.

MESLEKLERİ BİTİRDİLER

64 yaşındaki Mustafa Taylan, Türkiye'deki işsizlikle ilgili olarak şu yorumda bulundu:

“İnsan çalıştırılmıyor. Yarın düzelir mi, bilinmez. Devlet ilgilenirse düzelir. Meslekleri öldürdüler. Meslek liselerini kapattılar. Ben meslek lisesi mezunuyum, aç kalmam. Çocuklar, meslekle de yetiştirilmiyorlar. Bir devlet, bir evdir. Baba herkese bakacak, evlat ayrımı yapmayacak. İstihdam yaratacak. Lafla peynir gemisi yürümez”