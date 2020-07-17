TÜİK’in ne dediğini biliyoruz, peki sokak işsizliğe ne diyor?
Türkiye'nin kanayan yarısı işsizlik... TÜİK'in son verilerine göre; Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 775 bin kişi. DİSK'in açıkladığı, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 9 milyon 756 bin. Yani gerek resmi gerekse gayri resmi rakamlara göre tablo korkutucu boyutta. Sorun sadece işşizlik değil. Bir de mesleğini yapamayanlar, eğitiminden farklı başka işlerde çalışmak zorunda kalanlar var. İşinden, gerek ücreti gerekse başka sebeplerden dolayı memnun olmayanlar da var. İşte Türkiye'deki iş bulma sorununun sokaktan kısa bir özeti...