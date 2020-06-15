TÜİK’in sorusu 3.2 milyon işsizi yuttu

İşyerlerinin kapandığı, milyonlarca çalışanın işini kaybettiği bir dönemde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işsizliğin azaldığını açıklaması kafaları karıştırmıştı. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müsteşar Yardımcısı ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, TÜİK'in işsizlere yanlış soru sorması yüzünden işsiz sayısının olması gerekenden 3 milyon 191 bin kişi daha az göründüğünü söyledi.

Usta, ayrıca salgın döneminin henüz tam anlamıyla istatistiklere yansımadığını da belirtirken, Türkiye'nin ‘İdeal Çalışma Kapasitesi' (İÇK) dikkate alınarak yapılan hesaplamada işsizlik oranının yüzde 29'dan yüzde 44.6'ya çıktığının görüldüğünü bildirdi.

İŞE İHTİYACIN VAR MI?

Erhan Usta, işsiz sayısının 573 bin azalarak, 3 milyon 971 bine, işsizlik oranının 0.9 puan gerileyerek yüzde 13.2'ye düştüğünü açıklayan TÜİK'in son işsizlik verilerini değerlendirdi. TÜİK verilerinin ülkede yaşanan gerçek istihdam sorunlarını ve milyonlarca işsizin gerçek fotoğrafını yansıtmadığını belirten Erhan Usta, işsizlik anketinde insanlara yanlış soru sorulması yüzünden milyonlarca işsizin resmi verilere giremediğini anlattı.

İŞSİZ SAYISI ÇOK FAZLA

Usta, TÜİK'in işgücü istatistiklerini oluşturmak için ülke genelinde yaptığı ankette insanlara, ‘İşe ihtiyacınız var mı', diye sormak yerine, ‘İş arıyor musunuz' diye sorduğunu belirterek şu tespitlerde bulundu:

*İşe çok ihtiyacı olduğu halde hiçbir iş bulamamış, çaldığı bütün kapılar yüzüne kapanmış, iş bulma ümidini büyük ölçüde yitirmiş işsizlere TÜİK anketörü, ‘İş arıyor musun” diye sorunca, işsizler doğal olarak, ‘Kardeşim iş mi var ki iş arayım. İnsanlar işinden olurken, bana kim iş verir' deyip ‘iş aramıyorum' yanıtını veriyor.

*Öyle olunca da milyonlarca gerçek işsiz TÜİK'in istatistiklerine giremiyor. İşsiz sayısı az çıkıyor. Oysa aynı insanlara, ‘İşe ihtiyacın var mı” diye sorulsa herkesin gözü parlar, “Evet, tabi ki işe ihtiyacım var' yanıtını verir.

*Hesaplamalarımız, sorunun bu şekilde değiştirilmesi halinde TÜİK'in bülteninde 3 milyon 971 bin görünen işsiz sayısının bir anda 7 milyon 162 bine, işsizlik oranının da yüzde 13.2'den yüzde 21.5'e çıkacağını gösteriyor.

Gerçek işsizliği İÇK gösterir

Erhan Usta, TÜİK'in işsizlik verilerinin gerçek durumu yansıtmaması nedeniyle, ‘İdeal Çalışma Kapasitesi'nde (İÇK) İşsizlik Oranı' isminde teknik bir gösterge hesapladıklarını da bildirdi.

Usta, işgücüne katılım, ümitsizlik, iş arayıp aramama gibi kavramları dışarıda bırakıp 25-64 yaş nüfusun haftada ortalama 40 saat fiili çalışmasını dikkate alarak yaptıkları hesaplamanın sonucunda, işsizliğin azalmadığının, aksine 15.6 puan artarak yüzde 29'dan yüzde 44.6'ya yükseldiğinin ortaya çıktığını söyledi.