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Tüketici Hakem Heyeti toplanma tarihi yine ertelendi

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre bozuk, hatalı, ayıplı ürün alındığında başvurulan Tüketici Hakem Heyeti'nin toplanma süresi corona virüsü sebebiyle 15 Haziran'a ertelendi.

Sozcu.com.tr
09:21 -
Haberler Ekonomi
Tüketici Hakem Heyeti toplanma tarihi yine ertelendi

Tüketicilerin bozuk, hatalı, ayıplı mal aldıklarını düşündüklerinde başvurdukları kaymakamlıklara bağlı Tüketici Hakem Heyetleri’nin toplanma tarihi bir kez daha ertelendi. Nisan ayının başında 30 Nisan’a ertelenen toplanma tarihi bugün Resmi Gazete’de yer alan bir düzenleme ile 15 Haziran 2020 tarihine ertelendi.

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre , “27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/4/2020” ibaresi “15/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

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Son güncelleme: 09:25 02.05.2020
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