Tüketici market dışı harcamaya set çıktı

Coronavirüs salgını sonrası dünya yeni normali şekillendirmeye ve salgınla mücadeleye devam ederken, başta perakende olmak üzere pek çok sektörde, değişen tüketici davranışları ile birlikte büyük dönüşümler yaşanıyor. İkinci dalga sonrası devreye alınan yeni kısıtlamalar hem mağazaya gitme alışkanlıklarında hem de harcamalarda yeni bir döneme işaret ediyor. Belirsizlik ve endişe ortamı nedeniyle maddi durumları iyi olan tüketicilerin yüzde 23'ü gelecekte market dışı alışverişte daha az harcama yapacağını açıklarken, 5 tüketiciden 1'i zorunlu olmayan harcamalarını durduğunu söylüyor. Tüketicinin market dışı harcamalarında Covid-19 öncesi döneme göre yüzde 34'lük düşüş yaşanırken, market alışverişi için mağazaya gidenlerin sayısı yüzde 23, market dışı alışverişler için mağazaya gidenlerin sayısı ise yüzde 39 azaldı.

GÜVEN EROZYONU

KPMG tarafından hazırlanan ‘Tüketici ve Yeni Gerçeklik Araştırması', Covid-19 etkisiyle perakende sektöründe değişen davranışları ortaya koydu. 12 ülkede 70 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre Covid-19'un başlangıcında gıda perakendesi ve market sektörüne duyulan yüksek güven erozyona uğradı. Katılımcılar fiziksel alışveriş yaptıkları mağazaları pandemi döneminde daha az ziyaret ederken, market alışverişlerinde online kanalları kullananlar yüzde 21, market dışı alışverişlerde bu oran yüzde 35 arttı. Tüketici, hem market alışverişinde (yüzde 50) hem de market dışı alışverişlerde (yüzde 56) online kanallarını seçme nedenlerini ‘güvenlik/herhangi biriyle temas etmeme' diye açıklıyor.

SEPETLER BÜYÜDÜ

Öte yandan araştırmaya göre, insanların dışarıda değil evde tüketmesi nedeniyle azalan güvene rağmen market harcamaları arttı. Katılımcılar, Covid-19 öncesi döneme göre yüzde 11 daha fazla net harcama yaptığını söylerken, finansal açıdan kendini güvende hisseden katılımcılar (yüzde 16) önümüzdeki dönemde daha fazla harcama yapacaklarını belirtiyor. Kısıtlı bütçesi olan katılımcılar bile (yüzde 8) Covid-19'dan sonra daha çok harcama yaptıklarını ifade etti.