Tunus 11 Mayıs’ta ekonomiyi açıyor

Tunus önümüzdeki haftadan itibaren ülkedeki karantina önlemlerini gevşetmeye başlıyor. Reuters’ta yer alan habere göre; ilk etapta gıda ve inşaat sektörü yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayacak. Hükümet memurların yarısını iş yerlerine çağıracak.

25 bin vakanın görülüğü ve bin kişinin corona virüsünden dolayı hayatını kaybettiği ülkede mart ayı başından bu yana işletmelerin büyük bir bölümü kapalı.

Sağlık Bakanı Abdelatif el-Makki ülkede 500 yoğun bakım yatağı kapasitesinin olduğunu söylüyor. Bakan televizyonda yaptığı açıklamada, “Tunus ilk dalgayı kontrol altına aldı fakat muhtemel ikinci dalgada ne olacak bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

Tunus 4 Mayıs’tan itibaren ilk etap gevşeme önlemlerini hayata geçirecek, 11 Mayıs haftasından itibaren ise giyim dükkanları ve alışveriş merkezleri açılacak. Ülkede durdurulan toplu taşıma hizmetleri de 4 Mayıs itibariyle yeniden çalışmaya başlayacak.