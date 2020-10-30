Turizm gelirleri yüzde 71 azaldı

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691 bin dolarını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 82,6, tur hizmetleri harcaması yüzde 78,8 ve paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 77,2 azaldı.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 61 DOLAR

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 dolar oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,1 azalarak 5 milyon 604 bin 155 kişi oldu. Bunların yüzde 79’unu 4 milyon 430 bin 53 kişi ile yabancılar, yüzde 21’ini ise 1 milyon 174 bin 102 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İkinci sırada yüzde 15,8 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile yüzde 3,3 ile “iş amaçlı (konferans, seminer, görev vb)” yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 65,4 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,8 azalarak 126 milyon 79 bin dolar oldu. Bunun 119 milyon 604 bin dolarını kişisel, 6 milyon 476 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93,1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 620 dolar olarak gerçekleşti.