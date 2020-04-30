Turizm gelirlerinde corona etkisi

Corona virüsü etkisiyle yılın ilk yarısında turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 17,5, konaklama harcaması yüzde 15,7 ve uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 12,1 azaldı.

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 59 dolar olarak gerçekleşti.