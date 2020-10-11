Turizm işçilerine ‘istifa et’ baskısı

Yahyaoğlu, “İşveren adına hareket edip işçilerden istifa isteyenler ahlaksızdır. Yaptıkları, hukuksuzdur. Hiçbir işçinin istifa etmemesi gerekir. Yoksa her türlü hakkını yakarlar” diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle uzun süre kapalı olan turizm işletmelerinde çalışan 3 milyon 500 bin işçinin zor günler geçirdiğini belirten Yahyaoğlu, “Geçen sene işten çıkartılan işçilerin önemli bir kısmı bu sezon iş başı yapamadı. 2020 yılı yaz turizm sezonu biterken, işletmeler kapılarını kapatırken, işçiler işveren tarafından işten uzaklaştırılırken, çok sayıda işçi, aynı günlerde, kendileri istifa ederek ayrılmış görünüyor. 3 milyon 500 bin işçinin istihdam edildiği turizm sektöründe, işçi haklarıyla, hukukla, ahlakla, vicdanla bağdaşmayacak böyle özgür iradeyle yapılması mümkün olmayan beyanlarla yapılan uygulamalar incelenmelidir” dedi.

TEHDİT VE MOBBİNG

İşçilere mobbing uygulandığını belirten Yahyaoğlu, “Tam sezon bitip işletmeler kapanırken, işe, ücrete ihtiyacı devam eden işçilerin kendilerinin istifa ettikleri beyanı, hayatın olağan akışına, akla, mantığa aykırıdır. Zaten bu istifa imzaları matbu kağıtlarla ve tarih atılmamış olarak, baskı, tehdit ve mobbing uygulanarak alınmaktadır” dedi.

HAPİS CEZASI VAR

İşçilere uygulanan baskıların ‘hapis cezası' gerektiren bir suç olduğunu hatırlatan Safvet Yahyaoğlu, “Bu uygulamayı yapıp, İŞKUR'a böylece beyan eden işverenler incelenmeli, soruşturma ve kovuşturma yapılarak, cezalandırılmalıdır. İşçinin istifası, işverenleri birçok sorumluluktan kurtarırken, işçilerin birçok hakkının yok olması sonucunu doğurmaktadır” dedi.