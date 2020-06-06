Turizmci krizden hijyenle çıkacak

Salgın sonrası normalleşme takvimleri ve ikinci dalga beklentisinin azaldığının açıklanması ile turizm sektörü de yaz dönemi için yerli turist için hazırlıklara hız verdi.

Salgın ile birlikte havacılık sektöründeki zararın 314 milyar dolara ulaşması beklenirken, yaklaşık 120 milyon turizm işletmesinin tehdit altında olduğuna işaret eden uzmanlar, sektörün hijyen uygulamaları ile öne çıkabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oya Aydın, bu yıl turizmde “sağlık güvenliği” ve “maliyet”in iki kilit kavram olacağını dile getirerek temizliğin kurumsal kimlik haline geleceğini dile getirdi.

LÜKS TATİL BİTTİ

Sektöre ilişkin değerlendirmelerinde vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş olması durumunda temmuz ya da ağustos aylarının tatil için uygun olabileceğini kaydeden Aydın, şu değerlendirmeleri yaptı:

*Bu yaz seyahat edecek misiniz sorusu sorulduğunda alınan cevaplar hep temkinli, çok az insan ‘ben giderim' diyebiliyor. Bu kadar az sayıda insanla da sektörün canlanması bu yaz için pek olası görünmüyor. Ancak bu iyi senaryoda bile müşteri tercihlerinde ciddi değişiklikler olacağını düşünüyoruz.

*Bu yıl seçimlerde lüks kategorideki otellerin çok ön planda olmayacağını, insanların daha güvenli gördükleri için bireysel tatil seçeneklerini ön plana alacaklarını tahmin ediyoruz. Bu arada bu sürecin insanları parasal olarak da çok etkilediğini göz önüne aldığımızda bu sene yapılacak olan tatillerde maliyet faktörünün de ön planda olacağı açık.

*Dolayısıyla tatil yapmak isteyen ve yazlık evi olan birçok insanın kendi şehrine ya da yaşadığı yere yakın destinasyonlara olan yönelimi artacak.

KURUMSAL KİMLİK

Oya Aydın, oteller için hazırlanan yol haritasında temizliğin kurumsal kimliğin bir parçası haline gelmesi gerektiğine işaret ederek, her yatağa, odanın nasıl temizlendiğini ayrıntılarıyla anlatan bir açıklama kâğıdı koyulması odaların hangi aralıklarla temizlendiğini, hangi dezenfektanların kullanıldığını gösteren ve temizlik prosedürünüzü açıklayan bir bölümün oluşturulması gerektiğini aktardı.

Eski paradigmaları unutun

Bu süreçte iletişimin de çok önemli olacağını ve sektörün müşterileri ile bağını koparmaması gerektiğini kaydeden Aydın, şu uyarılarda bulundu:

*Özellikle sadık olan müşteri kitleniz için özel hizmetler hazırlayın ve bunları duyurun. Bu süreçte iptal ya da değişiklik prosedürlerinizi gerekirse yenileyin ama yenileme müşteri lehine olsun. Uzun vadede müşteri sadakatini sağlamanın her şeyden önemli olduğunu unutmayın.

*Çalışanlarınızın hijyen ve sağlığına gereken önemi gösterin, tüm tedbirleri alın. Personelinize bu süreci yönetebilmek için gerekli olan eğitimleri verin.

*Gelen müşterinin kaygıları nasıl azaltılır ya da hijyen kuralları gibi eğitimleri mutlaka personelinize aldırın. Tanıtım çalışmalarınızı gözden geçirin, eski paradigmaları unutun.