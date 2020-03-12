Turizmci yol haritası bekliyor!

Her yıl Mayıs sonu ile Nisan ayının ilk haftasında başlayan turizm hareketliliğinin, Nisan ayı sonuna bırakılması önerisi turizmcilerden de destek gördü. Ancak sektördekiler, Turizm Bakanlığı'ndan bir yol haritası sunulmasını istiyor.

‘TUR OPERATÖRLERİNİN ONAYI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL’

Turizm sezonunun Nisan ayı sonunda açılmasını öneren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a sektörden isimler de destek verdi. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Aqua Fantasy Genel Müdürü Aşkın Altıparmak, “Bakan’ın otelcilere sezon açılış tarihini Nisan sonuna erteleme önerisi doğru fakat tur operatörlerin onayı olmadan mümkün değil. Çünkü arada sözleşmeler var. Rezervasyonunu nisan ayında yapmış olan potansiyel örneğin bir Alman misafir seyahat etmekten vazgeçse dahi, otel olarak iptal bizden kaynaklandığında misafir bunu fırsat görüp cezasını bizlere ödettirebilir. Dolayısıyla sadece otel değil uçak rezervasyon ayağını da birlikte çözmek gerekiyor. Bunların iptalinin veya ertelenmesinin sebebini uluslararası nedenlere dayandırıp acente ile birlikte çalışmak lazım” dedi.

‘ZOR BİR SEZON OLACAK’

Aşkın Altıparmak, sezonun kolay bir sezon olmayacağını belirterek, “Otelciler olarak acente ve tur operatörleri ile aynı taraftayız. Mümkün olduğu kadar kriz dönemini en az zararla atlatmak istiyoruz. Ortak çözümler nasıl olur, buna bakmak lazım. Bunun devlet politikasıyla da paralel gitmesi lazım. Bakanlık, TÜROFED, TÜRSAB iletişimleri güçlü olmalı. Yol haritası çizmek lazım. Tur operatörünün elini kolaylaştırmazsak, krizi tek taraflı atlatmak zor. Görüntüye göre zor bir sezon olacak. Tüm tesisler bir personel ve maliyet planlaması yapmıştı, hepsi altüst oldu, kolay bir sezon olmayacak” şeklinde konuştu.

‘BİR AY SONRASINI TAHMİN ETMEK ZOR’

Altıparmak, halkın yeterince bilinçli olduğuna dikkat çekerek, ”Gelişmeler o kadar hızlı ki, bir ay sonrasını tahmin etmek zor. Beklentileri yüksek tutup, kendimizi de karartmamamızda gerekir. Herkesin dikkatli olması, personelini eğitmesi gerekiyor. Her türlü tedbiri alıp, beyanlarla, felaket senaryolarıyla, kalabalık yerlere girmeyin demek doğru değil. Halk yeterince bu konuda bilinçli” ifadelerini kullandı.

‘DÜŞÜK DOLULUKLA AÇMAK YERİNE AÇILIŞ ERTELENMELİ’

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de Bakan’ın önerisini olumlu bulduklarını belirterek, “Nisan ayında zaten rezervasyonlar zayıf. Otelleri düşük dolulukla açma yerine, açılışı ertelemek daha doğru olur. Eğer doluluk sağlanırsa açılabilir. Diğer yandan rezervasyonu az olan otellerin açılması yerine, bu tesislere gelenlerin doluluk oranı biraz daha yüksek ve açık olan tesislere yönlendirilmesi dayanışmayı da sağlar. Bu nedenle bakanlığın önerisini destekliyoruz.” dedi.