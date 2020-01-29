Turizmciler isyan etti: Taksicilerin saldırıları arttı, devlet önlem almalı

TÜRSAB’dan yapılan açıklamada, “İstanbul´da son günlerde seyahat acentalarına karşı sıklaşan ve taciz boyutundan saldırı boyutuna evrilen davranışlar turizmcilerden çok turizme, bir başka deyişle ülkemize zarar veriyor” denildi ve eklendi:

“Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentası çalışanlarını darp etmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkânsız zararlara yol açıyor. Kamuoyunun bilmesi gereken en önemli husus; turizm faaliyetleri içinde, bu faaliyetlerin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmeti, taksicilik ve/veya toplu taşıma ile verilen hizmetlerin ikamesi değildir.”

ÇÖZÜM BULUNSUN ÇAĞRISI

Seyahat acentalarının müşterilerine sundukları taşıma hizmetinin, organize seyahatin bir parçası olup salt taşımadan ibaret bir hizmet söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu nedenle kendi mesleğine de zarar verenlerin sandıkları, anladıkları gibi taksi hizmeti alacak kişilere sunulan alternatif taşıma hizmeti gibi değerlendirilemez” denildi ve şu uyarı yapıldı:

“Seyahat acentaları tarafından sunulan transfer ve tur kapsamındaki taşıma faaliyetinin tabi olduğu mevzuat, standart ve kurallar mevcut olup, bu hizmet organize bir faaliyet olarak turiste sunulur.

“Ancak, maalesef bu konuda bazı taksiciler gibi başka makamlarca da bu konuda hatalı uygulama örnekleri sıkça karşımıza çıkmaya devam etmekte, bir an önce çözüm kavuşturulmadığı takdirde ülkenin geleceği olarak kabul edilen turizm sektörü bu nedenle büyük kan kaybına uğrayacaktır.”

TÜRSAB açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, taksici meslek örgütleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruna çözüm bulmaları çağrısında bulunuldu. (DHA)