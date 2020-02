Turizmciler yaşanan gelişmelerden endişeli

Mustafa SARIİPEK / Muğla

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin şimdiye kadar iyi giden rezervasyonların artık neredeyse pamuk ipliğine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Esin yeni sezon beklentilerini şöyle değerlendirdi, “Suriye ile olan sıkıntı ortada. Bu otomatik olarak Rusya'ya da sıçrayacak bir sıkıntı. Bunu kazasız belasız atlatmamız gerekiyor. Çünkü Rusya pazarı Marmaris, Muğla ve Antalya açısından çok çok önemli. Şu da bir gerçek ki turizmde her şey pamuk ipliğine bağlı. Sonuçta her an her şey olabilir. Kriz çıkar, savaş çıkar, o çıkar bu çıkar, afet çıkar… Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Her şey bir anda tersine de dönebilir.” dedi.

CORONA BÜYÜK TEHLİKE

Rusya pazarını kaybetme lüksleri olmadığını söyleyen Esin, “Orta Doğu pazarında savaş olduğu için maalesef kriz yaşanıyor. Umarım burası da kendisini toparlar. Corona virüsünün İran'a kadar gelmesiyle artık turizm sezonunu tehdit eder konuma geçti. Bu virüs konusunu ‘kısa sürede çözerler' derken sınırımıza kadar gelip dayandı. Avrupa'ya sıçradı. Her an ülkemize de gelir endişesi büyük. Umarım bu olmaz. Çünkü şu anda en büyük tehditler arasına bu virüs sorunu da girdi.”

Latif SANSÜR

NEVRUZ TURİZMİNİ VURDU

İran pazarı ağırlıklı çalışan Tur Operatörü Bülent İlbahar, “Corona virüsü endişesi turizmi çok kötü etkiledi. Kısa vadede İran ile sınırın kapatılması, İran'ın bayram ve tatil dönemi Nevruz dönemi için yapılan tüm rezervasyonların iptaline neden oldu. Uçaklar iptal oldu. Tur operatörleri tüm rezervasyonları geri çekti. Sadece Kuşadası'nda Nevruz tatili için 15 bin İran'lı gelecekti. Hepsi iptal oldu. Bizler otellerle anlaşmalar yapmıştık, ulaşım programları yapmıştık. Yoğun bir hazırlık içindeydik hepsi iptal oldu. Avrupa'da da hastalığın birkaç ülkede görünmesi problem yaratıyor. Suriye olayları büyüyor. Böyle giderse daha büyüyecek gibi görünüyor. Uzun vadede, yani önümüzdeki turizm sezonunda durumun ne olacağının sinyallerini ise 4 Mart'ta başlayacak olan ITB Berlin Turizm Fuarında belli olacak” dedi.

İsmail AKIN / Antalya

TURİZM ETKİLENECEK

Turizmin güvenlik ortamına endeksli gelişen bir alan olduğunu belirten Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler, ülke güvenliği ile ilgili bir problem varsa bunun devletin işi olduğunu söyledi. Turizm sektörünün bu konuda yapabilecek bir şeyi oymadığını ifade etti.

Gürler şunları söyledi:

“Tabi ki bir güven olmalı. Olması bizim için önemli. Virüs salgını tabi ki ülkeler arasındaki turistik trafik akışını etkiliyor. Tedirginlik yaratıyor. Buradan başka bir ülkeye, ya da başka bir ülkeden buraya gelen biri virüsü ne derecede bulaştırıyor bu tartışılır. Her ülke kendi önlemini almak isteyecek ve sınırlarını kapatabilecektir. Kaygı ve tedirginlik ortamı olduğu sürece turizm de etkilenecektir. Dünya Sağlık Örgütü de yakın zamanda çözümünü bulur ki bütün insanların tedirginliği üzerinden gider. Dövizdeki yükseliş dolar kuru için çok yüksek seviyede değil. Yani 8 liraları görmüş bir döviz kuru için çok yüksek değil. Yeter ki doğru pozisyonda yakalanmak lazım. Bunlar Çin ve İdlip'in ekonomi üzerinde yarattığı etkiler. Ben her şeyin çok kısa zamanda düzeleceğine inanıyorum. Bir ay içinde de güven ortamı oluşacaktır.”

Yaşar ANTER (Bodrum)

REZERVASYONLAR DURDU

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (BOYD) Serdar Karcılıoğlu Corona virüsünün, doların yükselişinden turizmi olumsuz etkilemede çok daha önde olduğunu belirterek “Doların yükselişi ve corona virüsünün bölgemizde ve dünyada hızla yayılması turizmi olumsuz etkilemeye başladı. Şu anda rezervasyonlarda ciddi bir duraklama oluştu. Çünkü örneğin İtalya'da marketlerde su kalmadı. İnsanlar evlerinden çıkmamak için su depoluyor. Böyle bir ortamda, yani evlerinden dışarı çıkmak istemeyen insanların tatil planları da yapmaları da mümkün değil. Oysaki bu dönemde Avrupalılar kataloglardan, kitaplardan, internetten tatile gideceği yerleri belirler plan yaparlardı. Şu anda böyle bir durum yok” dedi.

ACİL ÖNLEM PLANI YAPMALI KRİZ YÖNETİMİ OLUŞTURULMALI

Karcılıoğlu “Devlet ve ilgili bakanlıkların hala bir kriz yönetimi oluşturmadığını görüyoruz. Oysaki felaket geldikten sonra değil gelmeden bu yönetim planı oluşturulmalı. Turizmcinin dayanma gücü nedir ne olacaktır, devletin buna katkısı ne olacaktır? Bunun planı yapılmalı. Aksi takdirde corona virüsünün tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilememesi mümkün değil. Corona virüsüne çare bulunur, yayılması önlenirse ki Türkiye'de şu anda açıklamalara göre yok olduğunu biliyoruz, o zaman şansımız Temmuz, Ağustos ayında Avrupa'dan gelecek ‘last minute – son dakika' turizmine kalır. Corona virüsü ve doların dalgalanmasından turizm sektörü ve konaklama sektörünün olumsuz etkileneceği garanti. Önemli olan bu olumsuz etkinin düzeyini iyi planlama yaparak en aza indirmek” dedi.

EGE'DE İRAN'DAN 20 BİNE YAKIN İPTAL VAR

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan İran sınırının kapanması ve virüsün hızla yayılması ile iptallerin yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi, “Mart ayının ikinci haftasındaki Nevruz bayramı nedeniyle Kuşadası, Marmaris ve Bodrum'a gelecek 15-20 bin İranlı turist iptal oldu. Türkiye'de henüz corona virüsünün görünmemesi nedeniyle Avrupa'dan iptaller yok. Ancak virüs nedeniyle tüm dünya turizmi çok önemli oranda etkilendi. Türkiye de etkilenecek. Virüsün Türkiye'de görülmemesi nedeniyle tatil için yine Avrupalı turistin tercihi Türkiye'den yana olacak. Ancak bu söylemlerimiz sadece bugün için geçerli. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Önemli olan nasıl tedbir alacağımız”