Turizmde beklentiler sıfıra indi! İYİ Parti’den yasa önerisi…

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun bugün TBMM'ye verdiği sonu önergesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘ın yazılı olarak yanıtlamasını istedi.

“TURİZMDE 2020 YILI BEKLENTİLERİ SIFIRA İNDİ”

Ergun önergesinde şu açıklamalarda bulundu:

* Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran Covid-19 Salgını Türkiye'de turizm, hizmet ve konaklama sektörlerini adeta durma noktasına getirmiştir. Bu sektörler maalesef turizm tarihinin en büyük öngörülemezliği ile karşı karşıyadır.

* Yaşanılan tam bir bunalımdır. Yaşanan bu bunalımın derinliği göz önüne alındığında, bu sektörlerdeki işletmeler 2020 yılından beklentilerini neredeyse sıfıra indirmişlerdir.

* Bu durum döviz konusunda hassas bir konumda olan ekonomimiz açısından da çok ciddi bir sıkıntı oluşturmaktadır.

* Dolayısıyla, Türkiye'ye en fazla döviz getiren sektörlerin başında gelen turizm sektörünün yaşatılması hayatiyet taşımaktadır.

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“TURİZMCİYİ RAHATLATACAK ARABULUCUK YASASI ÇIKARILMALIDIR”

Ergün soru önergesinde ayrıca şu ifadeleri kullandı:

* Bununla beraber, özellikle turizm sektörü ile öne çıkan ve her sene yerli ve yabancı milyonlarca turist ağırlayan Muğla ilimizin Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki işletmeler söz konusu bunalımdan ziyadesiyle mustariptirler.

* Bakanlığınız başta olmak üzere, devletimizin söz konusu sıkıntıları aşabilmek için şuana kadar aldığı tedbirlerin yeterli olduğunu söyleyebilmek de mümkün değildir.

* Çünkü hala birçok işletme piyasa faizine yakın bir faiz oranı ile borçlanabilmekte, mevcut kredileri faiz uygulanarak ötelenmekte ve bazı işletmelerin başvurularında sermaye artırımı istenmektedir.

* Benzer şekilde, KGF kefalet kapasitesi iki katına çıkarılmasına rağmen “limit bitti” denilerek birçok işletmenin finansman sağlaması engellenmektedir.

* Bu sebeple; salgın sebebiyle kapatılan işyerleri başta olmak üzere mülk sahibi ve kiracı arasında kira ücretlerine indirim sağlayacak bir arabuluculuk yasasının acilen çıkarılması ve kira desteği verilmesi, turizmci işletmelere ürün ve hizmet tedarik eden tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına dâhil edilmesi, firmalara ait ticari kredi kartı borçlarının faizsiz ötelenmesi, en son Elazığ-Malatya Depreminde uygulanan 12 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, “0” faizli KOSGEB Acil Destek Kredisinin turizmcilere sağlanması ve son olarak mücbir sebep kapsamında kapalı olan işletmelere elektrik faturası düzenlenmemesi ve açık olan işletmelere düzenlenecek faturalarda verginin kaldırılması konularının bir an önce hayata geçirilmesi turizm sektörünün hayatta kalması için elzemdir.

Ergun soru önergesinde, şu soruları sordu:

1. Bakanlığınızca; turizm, hizmet ve konaklama sektörlerini kapsayacak şekilde kapalı olan işletmelere elektrik faturası düzenlenmemesi ve düzenlenen faturalarda vergilerin geçici bir süre için kaldırılması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır?

2. Bakanlığınız tarafından, mevcut krizde turizm sektörünün yaşayacağı tahribatı azaltabilmek için KOSGEB Acil Destek Kredisi'nin turizmcilere de sağlanabilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

3. Bakanlığınızın, turizm işletmelerine ürün ve hizmet tedarik eden tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına dâhil edilmesi, firmalara ait ticari kredi kartı borçlarının faizsiz ötelenmesi hususunda bir girişimi olmuş mudur?

4. Bakanlığınızın işletme sürekliliğini sağlayacak şekilde ödeme destekleri (kira, istihdamı koruma amaçlı ücret desteği vs.) sağlanması hususunda bir çalışması var mıdır?