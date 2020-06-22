Turizmde kritik 10 gün

Büyük oranda boş sahilleri ve açılıp açılmamaya henüz karar verememiş otelleriyle Türkiye, corona virüsü sürecinde sekteye uğrayan turizm sezonunun en azından kalan kısmını telafi edebilmek için kritik bir haftaya giriyor.

Uluslararası trafiğin hangi ülkelerle ne zaman başlayacağı şu anda belirsizliğini korurken, Türkiye için büyük potansiyel taşıyan Rusya, İngiltere ve Almanya ile ilgili konunun 10 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Geçen yıl 35 milyar dolarlık bir büyüklük yaratan turist sayısı bakımından dünyanın en büyük 6. destinasyonu konumundaki Türkiye’nin bu yıl çekebileceği yabancı ziyaretçi sayısı, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği bilgiye göre, geçen yılın %50 altında kalabilir.

BAKAN ERSOY: 10 GÜN İÇİNDE SONUÇ BEKLİYORUZ

Türkiye’nin en büyük kaynak pazarları olan ancak pandeminin olumsuz etkilerini hissetmeye devam eden Rusya, Almanya ve İngiltere ile seyahat trafiğinin tekrar ne zaman açılacağının turizmin seyri için temel belirleyici olacağını belirten Ersoy, bu ülkelerle süren görüşmelerin bir hafta, 10 gün içinde sonuç vermesini beklediklerini belirtti.

Ancak son dönemde yeniden artış trendine giren Türkiye’deki yeni vaka sayıları turizm için bir tehdit oluşturabilir.

Türkiye’nin güvenli tatil hizmeti sunduğunu belgeleme amaçlı olarak turizm sertifikasyon programını hayata geçiren Türkiye, turizmin kaynak pazarlarını ikna edebilmek için ikinci aşama olarak da diplomasi trafiği başlattı. Türkiye’nin en fazla turist çektiği 60 ülkenin büyükelçilerini 19-20 Haziran’da Antalya’da ağırlayan Turizm Bakanlığı, “Güvenli Turizm Belgesi” alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıttı.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar sağlıklı turizm sertifikasyonu almak için başvuran otel sayısı 626.

İLGİLİ HABER İstanbul turizmine corona darbesi: Turist sayısı yüzde 99.9 azaldı

Ersoy, yabancı misyonların Antalya’da ağırlandığı etkinlik sürecinde Reuters ile yaptığı söyleşide, “Ege bölgesindeki otellerde Türk turist hareketi olduğundan, onlar erken başladıkları için biraz daha şanslı. Ama özellikle Antalya’daki otellerin sadece Türk turist ile ayakta kalma şansı yok” derken; önümüzdeki bir hafta, 10 günlük sürecin bu açıdan kritik olacağını ve sezonun kalanı için resmin netleşeceğini söyledi.

‘HAYIR DEMEDİLER GÖRÜŞMELERİ KESMEDİLER’

Ersoy, “Uluslararası trafiğin hangi ülkelerle ne zaman başlayacağı şu anda net değil. Özellikle bizim için büyük potansiyel taşıyan Rusya, İngiltere ve Almanya ile ilgili konunun 10 gün içinde netleşmesini umuyorum” dedi ve ekledi:

“Görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'ye de kesin bir hayır demiş değiller, konuşmaları kesmiş değiller. Sorularının cevaplarını veriyoruz, düzeltilmesi gereken şeyler varsa düzeltiyoruz. Ben umutluyum. Kısa bir gecikme ile de olsa trafiğin tekrar başlayacağın düşünüyorum.”

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 99 DÜŞTÜ

Turizm Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs’ta %99.26 azaldı. Corona virüsü sonrası güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle düşüş trendine giren yabancı ziyaretçi sayısı Mart’ta %67.83, Nisan’da %99.26 gerilemişti.

ERSOY: ANTALYA, MUĞLA, AYDIN GÜNLÜK VAKA SAYISI 3-5

Ersoy, Antalya, Muğla, Aydın gibi önde gelen turizm destinasyonlarında günlük yeni vaka sayısının 3-5 arasında seyrettiğini, bunun da bir avantaj olduğuna işaret etti.

Yabancı ziyaretçilerin tatil destinasyonlarında vaka sayısında artışa neden olmaları durumunda turizmin durdurulmasının gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili soru üzerine ise Ersoy, “Sayıları izlememiz gerekiyor. Bu yalnız başımıza bizim alacağımız bir karar değil. Bilim Kurulu ile verilecek bir karar” diye konuştu.

RUSLAR TEMMUZ’DA BEKLENİYOR

Türkiye, dünyadaki en fazla corona virüsü görüldüğü üçüncü ülke konumundaki Rusya ile uçuşların Temmuz ortalarında başlamasını öngörüyor. Rusya Türkiye’ye 7 milyon ile en fazla turist gönderen ülke. 5 milyon turist ile ikinci sırada yer alan Almanya’nın ise Ağustos sonuna kadar Türkiye’ye seyahat uyarısı bulunuyor.

Türkiye’de yeni koronavirüs vaka sayıları bir ara gerilediği 800’lü sayılardan şu anda yeniden 1200’lü seviyelere yükselmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonunda yaptığı konuşmasında, koronavirüsle ilgili son vakalar için “Mevzi kaybettiğimizi gösteriyor” dedi.

CARİ AÇIĞI ETKİLİYOR

Cari denge bu yıl Nisan’da 5 milyar dolar açık verirken; otellerin boş kalması bu yıl açığı çok daha yukarılara taşıyabilir.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü Seyfettin Gürsel, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Turizmi çok kötü bir dönemin beklediğine şüphe yok. En uzun süre durgunlukta kalacak sektör turizm” dedi ve ekledi:

“Çalışanların büyük bölümü baharda işe dönerlerdi. Halen büyük kısmı ümitle çağrılmayı bekliyor. Bu yıl işe dönemeyecekleri kesinleşenler mecburen başka işler bakacaklar. Yeni iş bulmaları çok zor olacak. Bu kişilerin de önümüzdeki aylarda işsizler ordusuna katılmaları çok muhtemel.”

Hükümet, çalışma sürelerinin azaldığı, faaliyetlerinin tamamen veya kısmen durduğu iş yerlerine üç ay süreyle kısa çalışma ödeneği desteği vermişti. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan faaliyete geçmeyi planlayan oteller, yeni dönem hazırlıkları kapsamında çalışanlarına hijyen ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin eğitim verdikten sonra işbaşı yaptırıyor. (REUTERS)