Turizmin akıbetini aşı belirleyecek

Salgın nedeniyle otellerin büyük bir kısmının açılış yapamadığı turizm sektöründe 2021'in ikinci yarısı için hazırlıklar sürerken, sektörün gözü bir yandan da aşı ve hızlı test çalışmalarında. İkinci dalga ile birlikte tüm dünyada sezonu erken kapatan sektör temsilcileri, 2021 için bekleyen büyük bir talep dalgası olduğuna dikkat çekerken, sektörün geleceğinin aşı ve hızlı testlere bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye Turizm Geliştirme Ve Tanıtma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Ve Akdeniz Otelciler Ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, tüm dünyanın aynı anda turizmde bu çöküşü yaşadığına dikkat çekerek, “Bekleyen bir talep olduğunu görüyoruz ama bunun gerçeğe dönmesi için karantinanın bitmesi ve insanların özgürce hareket etmesi gerekiyor. Aşı uygulamaları ve buradan alınacak sonuçlar sektörün geleceğini de belirleyecek. Hızlı test uygulaması da önemli bir kriter olacaktır ve seyahat kısıtlamaları da üçüncü nokta olacak. Bunlar netleştiği anda bekleyen talebin gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

EN BÜYÜK KRİZ

Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Turizm Forumu'nda konuşan Yağcı, turizm sektörünün ilk kez dünyada bu kadar ciddi bir krizle karşılaştığını aktardı. Tüm dünyanın aynı anda çöküşe geçtiği bir tecrübenin yaşandığını anlatan Yağcı, turist eğilimlerinde ise bundan sonraki süreçte güvenlik ve hijyen endişesinin öne çıktığını belirtti. Dünya Turizm Örgütü'nün iyi, kötü ve orta başlıklı 3 senaryo hazırladığını ve beklentilerle paralel olarak yüzde 75'lik bir daralma ile yılın kapanmaya gittiğini aktaran Yağcı, 2020'yi Türkiye'nin de 15 milyon turist ile kapatacağını aktardı. Yağcı ilk kez bu krizde fiyat esnekliğinin de bir işe yaramadığını belirterek, Antalya Bölgesi'nde 2020 rakamlarının kıyaslama olarak kabul edilemeyeceğini ve açılabilen tesislerin yüzde 60'lara kadar doluluğa ulaştığını dile getirdi.