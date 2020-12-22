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Türk bankalarıyla ilgili Fitch’ten açıklama: 2021’de zayıflayabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının varlık kalitesinin corona virüsü salgınının ardından zorlu koşullar nedeniyle 2021'de zayıflayabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:20, 22/12/2020
Haberler Ekonomi
Türk bankalarıyla ilgili Fitch’ten açıklama: 2021’de zayıflayabilir

Fitch, hükümetin sağladığı corona virüsü mali canlandırma paketlerinin sona ermesi, ertelenmiş borçların vadelerinin gelmesi ve yüksek TL faizleri nedeniyle borç ödeme kapasitelerinin baskı altında kalacağını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre raporda, pandeminin gidişatındaki belirsizliklerin ve TL’deki değer kaybının artma potansiyeline ilişkin hassasiyetin Türk bankalarının varlık kalitesi için ilave risk oluşturduğu belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise gelişen piyasa bankaları için 2021 faaliyet koşullarının zorlu olmaya devam edeceğini belirtmişti.

Aynı dönem için “Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek” yorumunda bulunmuştu.

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