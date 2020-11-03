Türk çeliğine AB’den yeni kota çalımı

Avrupa Birliği (AB) 2021 için Türk çeliğine kotayı daha da aşağı çekti. İnşaat demirinde 75 bin tonluk ilk çeyrek kotası 58.926 tona, yine 75 bin tonluk ikinci çeyrek kotası ise 59.480 tona düşürüldü. Dünyanın 6'ncı çelik ihracatçısı konumundaki Türkiye, ABD'nin gümrük vergisi ile büyük darbe almış, daha sonra AB Türk çeliğine kota açıklamıştı.

Bu son karar ile 2021'de birliğe Türk çelik ihracatı daha da sınırlandırılmış oldu. Eurofer (Avrupa Çelik Derneği) verilerine göre, 2018 sonu itibarıyla AB'nin çelik ithalatında Türkiye 6.2 milyon ton ile ilk sırada yer alıyordu. Türkiye, ihracatının üçte birinden fazlasını AB'ye gerçekleştiriyorken kotalarla bu oran yüzde 25'e kadar geriledi.

NE SERBEST NE DE ADİL

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB'nin çelik sektörünü son derece yoğun bir şekilde koruma altına aldığını söyleyerek, “Kotaları bu kadar sınırladıklarına göre AB'nin serbest ve adil bir ticaret gibi bir beklentisi yok demektir. Kapalı ekonomi dönemine geçtiler demektir” diye konuştu.

BÖLGESEL SIKINTI YAYILIYOR

Çelik ihracatında Ortadoğu'da da sıkıntı yaşandığını belirten Yayan, “Suudi Arabistan'ın yanı sıra bölgede bazı Kuzey Afrika ülkelerinde miktar bazında azalma olabilir” dedi. Zorlu bir dönemden geçildiğini ancak iç pazarda konut kredilerinde faiz düşüşü sonrası talep artışı paralelinde hareketlik yaşandığını belirten Yayan, ihracattaki düşüşü iç pazarın kompanse ettiğini söyledi. Yayan, Türkiye çelik tüketiminin ilk 9 ayda yüzde 15, üretiminin ise yüzde 2.6 büyüdüğünü belirtti.

AB'DEN ÇELİK İTHALATINDAKİ ARTIŞI ANLAMIYORUZ

TÇÜD Genel Sekreteri Yayan, Türkiye ekonomisinin doğru kararlar alınırsa hızlı, yanlış kararlar alınırsa yavaş ama her zaman büyüdüğünü belirtti. Sektörü bu süreçte ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntının da ötesinde ithalatta yaşanan gelişmeler olumsuz etkilemiş.

SÖYLEMDE YERLİ

Yayan, AB'nin geçtiğimiz dönemde açıkladığı kota kararları ile Türk üreticisine koyduğu engellere rağmen 2020 yılında Türkiye'ye özellikle de AB'den çelik ithalatında dikkat çekici bir artış olduğunu söyledi.

Yayan, “Türkiye çelik sektörü AB'nin kendisini kuşatan tüm eylemlerine rağmen büyüyor ancak bizi engelleyen ithalat. İhracatımız düşerken ithalatımız yüzde 9 arttı bu dönemde. Söylemde ithalat değil yerli üretim deniliyor ancak uygulamada bunu yeterli göremiyoruz. AB'den çelik ithalatının neden kontrol altına alınmadığını anlamakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.