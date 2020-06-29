Türk Eximbank, 380 milyon euro kredi sağladı

Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 380 milyon euro kredi sağladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada “Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak” dedi.

Kredinin maliyeti 6 aylık euroibor artı %2.83 oldu. Pekcan kredinin benzer vadede bir eurobond ihracına göre daha uygun maliyetle sağlandığına dikkat çekti. Kredi ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak.

Pekcan, Dünya Bankası’nın 12 Haziran 2020 tarihinde onayladığı azami 250 milyon euro tutarında garanti ile toplam 500 milyon euro finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank’ın ilerleyen dönemde 10 yıla kadar vadeli 120 milyon euro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını ifade etti.

Anlaşması 26 Haziran’da imzalanan krediye Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) anapara tutarının %50’sine garanti sağladı. Krediye Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale katıldı. (REUTERS)