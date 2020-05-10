Türk girişimciler, evde kaldıkları dönemde de yatırım fırsatlarını araştırdı

Türk işinsanları, Covid-19 döneminde “EvdeKal” sloganına bağlı kalırken, bir yandan da dünyadaki yatırım fırsatlarını araştırmayı ihmal etmedi. Covid-19 pandemisi nedeniyle mart ayının ilk yarısından itibaren herkes evde kalmaya başlarken, Türk iş dünyası kendilerine anlatılan yeni fırsatları dinledi.

Bulgaristan'ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, bu süreçte Türk işinsanlarına Bulgaristan'daki yatırım fırsatlarını anlatmak için toplantılar düzenledi. IPC Bulgaria Ltd yöneticisi Yılmaz Gözcü'nün moderatörlüğünde zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantılarda, oturum izni de dahil olmak üzere Bulgaristan'ın sunduğu fırsatlar masaya yatırıldı. Bu toplantılarda Türkiye'de büyük yatırımları olan iş insanlarına Avrupa Birliği'ne daha kolay ve avantajlı açılabilmeleri için Bulgaristan'ın sunduğu avantajlar anlatıldı.

FİKRET İNCE SORULARI YANITLADI

Türkiye'deki yatırımları ile dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan işinsanları, Bulgaristan'da yatırım yapmaları halinde Avrupa pazarına daha kolay girebilmenin yollarını aradı.

Bulgaristan'daki özelleştirmeler esnasında oranın en büyük alüminyum fabrikası olan Alcomet'i satın alan Fikret İnce de bu toplantılardan ikisine katılarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Başkanı olan Fikret İnce, Avrupa'yla ticaretin Bulgaristan'a yapılacak yatırımla çok daha kolaylaşacağına dikkat çekti.

AVANTAJLAR ÖNE ÇIKTI

Toplantılarda, Bulgaristan'daki kurumlar ve gelir vergisi oranlarının yüzde 10 düzeyinde olması, temettü vergisinin yüzde 5 gibi çok düşük seviyede bulunması, Bulgaristan'ın 68 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması, Avrupa'ya ulaşımın kolay ve ülkenin AB üyeliği sayesinde sorunsuz olması gibi konular öne çıktı.

Toplantıların Bulgaristan'ın sektörlere sunduğu avantajların anlatılacağı sunumlarla önümüzdeki dönemde de devam edeceği kaydedildi.