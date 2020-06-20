TÜRK-İŞ: Cevabımız genel grev olur

Kıdem tazminatının kaldırılıp yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) getirilmesine yönelik düzenlemenin 34 sendika başkanının yer aldığı Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndaki görüşmelerinde ‘genel grev' vurgusu yapıldı.

Başkanlığını Ergün Atalay'ın yaptığı Türk-İş, görüşmenin ardından yayımladığı ve tüm teşkilatlara dağıtılmasını istediği değerlendirme notunda, salgın döneminde kıdem tazminatının gündeme getirilmesinin çalışma hayatının huzurunu bozduğu belirtilerek, “Türk-İş'in kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı, ‘genel grev' olacaktır” uyarısı yapıldı.

MAAŞIMIZ DÜŞECEK

Değerlendirme notunda ayrıca yeni sistemin devreye girmesi halinde işçinin 30 günlük kıdeminden 12 gününü kaybedeceği, kıdem parasının ise enflasyon karşısında eriyip yok olacağı bildirildi.

Teşkilatlara dağıtılan 5 sayfalık bilgi notunda, TES'in kabul edilebilir bir tarafının olmadığına işaret edilirken, TES ile işverenin yanı sıra işçiye de kıdem için prim ödeme yükümlülüğü getirilmek istendiği, böyle bir durumda maaşından her ay prim kesilecek işçinin zaten düşük olan maaşının daha da düşeceği belirtildi.

12 GÜN KAYIP OLACAK

Mevcut sistemde 25 yıl çalışan bir işçinin son aldığı maaş üzerinden 25 maaş tutarında kıdem tazminatı aldığına işaret edilen bilgi notunda, TES'de ise primlerin her ay kesilecek olması nedeniyle bugün yatırılan primlerin 30-40 yıl sonra faiz getirisine rağmen enflasyon karşısında eriyip azalacağı bildirildi.

Türk-İş, TES'deki ikinci modelin uygulanması halinde işçi ve işveren priminin yüzde 5'te kalacağı, bu nedenle mevcut haklara göre işçinin yüzde 3.33 oranında yani 12 günlük (30 günde 12 gün) kayba uğrayacağı hesabını yaptı. Bilgi notunda ayrıca TES'in bir tür kredi kuruluşuna dönüşeceği uyarısı da yer aldı.

DÜZENLEME YAPILIRSA İŞSİZLİĞİ ARTTIRIR

Kıdem yerine Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) ya da benzer bir düzenlemenin getirilmesi halinde cevaplarının genel grev olacağını net bir şekilde ifade eden Türk-İş, bu modele işverenlerin de karşı olduğuna dikkat çekti.

Bilgi notunda, “SGK primlerini bile ödemeyen işveren TES primlerini ödemeyecek, kayıt dışılık artacak, işveren maliyeti azaltmak için daha az işçi çalıştırmayı hedefleyecek böylece istihdam azalacak, işsizlik artacaktır” uyarısı yapıldı.

TES'le işçinin iş güvencesinin yok olacağı, işten atılmanın kolaylaşacağı, sendikalı işçilerin de 30 güne ilave kıdem alma döneminin kapanacağı da bildirildi.