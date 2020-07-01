Türk iş insanları Libya yolunda

Türkiye’den iş insanlarından oluşan bir heyet iki hafta içinde Libya’yı ziyaret ederek ülkenin yeniden inşası için Türk şirketlerinin ve bankalarının ne rol oynayabileceğini görüşmeyi planlıyor.

Ankara geçen yıl askeri işbirliği ve deniz sınırları anlaşması imzaladığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile işbirliğini artırmak istediğini daha önce defalarca ifade etti.

GNA Türkiye’nin desteği ile ülkenin doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) 15 ay süren Trablus taarruzunu püskürttü ve ülkenin batısında kontrolü tekrar sağladı. LNA, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan destek alıyor.

Türkiye’den bakanların bulunduğu bir heyet iki hafta önce, Sirte kenti civarında çatışmaların devam ettiği esnada Libya’yı ziyaret etti. Reuters’a bilgi veren bir Türk yetkili ve imalat sektöründen bir kaynak, iki hafta içinde bir iş heyetinin ülkeyi ziyaret edeceğini belirtti.

HEYETE SİYASETTEN DE KATILIM OLABİLİR

Kaynakların verdiği bilgiye göre, ziyarette Libya’nın yeniden inşası, altyapsının yenilenmesi ve enerji gereksinimlerinin karşılanması konusunda bir plan hazırlanacak.

Türkiye geçen yıl GNA ile anlaşma imzalamadan önce de Libya’da yaklaşık 16 milyar dolar değerinde projeleri yarım kalan Türk müteahhitler alacaklarını tahsil etmek için Libyalı yetkililerle bir protokol hazırlamış, ancak nihai imza atılmamıştı. Yetkili “Geçmiş dönemden gelen alacakların tahsili biraz zaman alabilir” dedi.

Yetkili ayrıca kamu bankalarının Libya’nın bankacılık sistemini ve bankacılık düzenleme kurumunu ayağa kaldırmak için destek vereceğini ve Libya’nın Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin tahsilatı için bir kanal kurmaya çalıştıklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Önümüzdeki dönemde somut bazı adımlar atılabilir” diye konuştu.

Bu ziyaretinden ayrı olarak DEİK Türkiye–Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, gıda, ilaç ve jeneratör gibi sanayi ürünlerinin imalatı konusunda yatırım olanaklarını görüşmek üzere Türkiye’den bir heyetin “yakın zamanda” Libya ile görüşeceğini belirtti.

‘İMALAT SEKTÖRÜ ÖN PLANA ÇIKIYOR’

Covid-19 pandemisi başlamadan Libya’dan davet aldıklarını ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan sürecin yakın zamanda başlamasını beklediklerini kaydeden Karanfil, “Bunlar refah ve iyi yaşam için gerekli sektörler. Libya kendi imalat sektörüne sahip olmadığı için, gıda dahil birçok alanda üretimde sorun ve sıkıntı yaşadığı için bir başlangıç noktası olarak bu sektörlerin Libya’ya yatırım yapmasını istiyordu” dedi.

Karanfil, “Pandemi nedeniyle karşılıklı yürütülen bu çalışma ve girişimler sekteye uğradı, ancak yakın zamanda bu tarafta da sürecin başlamasını bekliyoruz, bu noktada da girişimlerimiz devam ediyor. Hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve bizim gibi sivil toplum kuruluşları iki ülkenin yüksek yararını gözeterek süreçleri yönetiyoruz” diye konuştu.