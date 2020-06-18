Türk-İş’ten kıdem konusunda yeni açıklama

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, son günlerin tartışılan konusu kıdem tazminatıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dün ayrıntılı olarak ilettiğini belirten Atalay açıklamasında, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir. Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir.” ifadelerini kullandı.

ʻʻ Kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir, yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay

Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesinin de anlam ve işlevini yitireceğini belirten Atalay, “Aynı şekilde sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır” ifadelerine yer verdi.

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