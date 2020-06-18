Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türk-İş’ten kıdem konusunda yeni açıklama

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Beştepe'de kabul ettiği heyette yer alan Ergün Atalay, "Kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir, yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır" açıklamasında bulundu.

17:22 -
Haberler Ekonomi
Türk-İş’ten kıdem konusunda yeni açıklama

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, son günlerin tartışılan konusu kıdem tazminatıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dün ayrıntılı olarak ilettiğini belirten Atalay açıklamasında, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir. Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir.” ifadelerini kullandı.

ʻʻ
Kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir, yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay

Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesinin de anlam ve işlevini yitireceğini belirten Atalay, “Aynı şekilde sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERKıdem 'saray'a çıktıKıdem 'saray'a çıktı İLGİLİ HABER5 soruda kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili bilinenler5 soruda kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili bilinenler
Son güncelleme: 17:27 18.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more