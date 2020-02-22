Türk Metal ile işveren anlaştı: İşçiler işlerine geri dönüyor

Bursa’da Bodo Bode’de işten çıkartılan işçilerin eyleminin 12’nci gününde işveren, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a görüşme talebini iletti.

Dün akşam yapılan ikili görüşme de taraflar karşılıklı olarak anlaştı. İşten çıkartılan 81 işçinin salı günü yeniden iş başı yapacağı öğrenildi. Müjdeli haberi alan işçiler, aynı akşam eylemlerine son verdi.

İŞVEREN MAHKEMEDEKİ İTİRAZINI DA GERİ ÇEKECEK

İşveren, Türk Metal Sendikası yetki tespit belgesine itiraz etmişti. İşverenin Pazartesi günü mahkemedeki itirazını da geri çekeceği öğrenildi.

“BEDELİNİ ÇOK KÖTÜ ÖDERSİNİZ” DEMİŞTİ

Fabrika önünde 18 Şubat Salı günü Bodo Bode patronlarına seslenen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, şunları söylemişti:

* Ey Bodo Bode patronları Türk Metal’i hafife almayın. Biz milyonlarız.

* Ya işçileri geri alır, sendikal haklarına saygı duyarsınız.

* Duymazsınız da Bursa’yı değil size Türkiye’yi dar ederiz. Bedelini ödersiniz.

NE OLMUŞTU?

Bursa’da Türk-Alman ortaklığıyla kurulan Bodo Bode Doğrusan Otomotiv fabrikasında işçiler, sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan arkadaşları için 10 Şubat pazartesi günü iş bırakmıştı. Toplamda 81 işçi işten çıkarılmıştı.