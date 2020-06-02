Türk oyun şirketi Peak’i satın alan Zynga hisselerinde sert yükseliş

ABD merkezli oyun geliştiricisi Zynga’nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak’i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Piyasa değeri 28 Mayıs Perşembe günü 7,72 milyar dolar seviyesinde olan Zynga, dün 9,4 milyar dolarlık değere ulaştı. İki işlem gününde şirketin piyasa değerindeki artış yüzde 22 oldu.

Şirketin hisse değeri de, perşembe günü 8,07 dolar seviyesindeyken, pazartesi günü 9,8 dolara kadar yükseldikten sonra günü 9,66 dolar seviyesinden kapattı.

Zynga CEO’su Frank Gibeau, Türk oyun şirketi Peak’i 1,8 milyar dolara (12,3 milyar TL) satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını dün açıklamıştı. Ödemenin yarısının nakit, yarısının da Zynga hissesi olarak yapılacağı belirtilmişti.

Böylece Zynga, kendi tarihinin en büyük şirket satın almasını yaparken, Türkiye'den de ilk kez bir teknoloji girişimi, 1 milyar doların üzerinde bir rakamla satılmış oldu.

Gibeau, “Toon Blast ve Toy Blast'ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz” demişti.