Türk turizmcilerinden AB’ye seyahat tepkisi: Ekmeğimizle oynamayın!

Latif SANSÜR İsmail AKIN

Corona virüsü salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, açılmaya devam ediyor. AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde aldığı tavsiye kararında güncellemeye giderek, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a 1 Temmuz’dan itibaren girişleri açtı.

Çin’e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacağı öğrenildi. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

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İLK TEPKİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN

Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını devam ettirme kararı alan AB Konseyi'ne ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, “Hayal kırıklığı duyuyoruz. Türkiye'nin corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısı ortadadır” denildi.

TATİLCİLERİN AKLI TÜRKİYE'DE

Konu ile ilgili ünlü tatil yörelerinde turizm işi ile ilgilenen turizmcilerden de tepkiler geldi. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Avrupa'nın 14 ülkeye kapılarını açıp Türkiye’yi dışarıda bırakmasının Covid-19 kriterleriyle çok ilişkili olmadığını ve tamamen son yıllarda yaşanan olumsuz iletişime verilmiş bir tepki olduğunu düşünüyorum. Özellikle, Orta Avrupa topluluğunun tatil adresi Türkiye’dir ve Türkiye'ye milyar euroya varan rezervasyon ödemeleri yapılmıştır.

Bu ödemelerin iadesi mümkün olmadığı için tur operatörleri ve tatilcilerin ilgili devletin yetkililerine baskısı şiddetli olacaktır. Önemli olan, Türkiye'nin Covid-19 konusunda şeffaf ve inandırıcılığını güçlendirmesi ve bu durumunu etkili bir şekilde Avrupa topluluğundaki tatil tüketicilerine anlatabilmesidir. Avrupa kültüründe halk ne isterse o olur. İtalya ve İspanya istemiyorlar. Araştırmalara göre tatilcilerin aklı Türkiye’de. Sonuç olarak önümüzdeki günlerde Avrupa’nın Türkiye kararında değişiklik olacaktır ve temmuz ayı içinde Türkiye kapısını açmak zorunda kalacaklardır” ifadelerini kullandı.

“HER HAFTA ÜLKELER GÜNCELLENECEK”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan da konu ile ilgili Sözcü'ye değerlendirmelerde bulundu. Yurtcan, “Türkiye'nin alınmasını istiyoruz. Anladığımız kadarıyla her hafta ülkelerle ilgili güncelleme olacak. Umarım yeni açıklanacak ve eklenecek ülkelere en kısa sürede Türkiye de eklenir. Her türlü önlemi alan bir ülkeyi listeye almamaları için bir neden yok” dedi.

“ÇABALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Bu konuyla alakalı gerek sektör aktörleri, gerek hükümetin ciddi bir çaba içerisinde olduğunu aktaran Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Önce telefon diplomasisi gerçekleştirildi, akabinde Antalya'da 60 ülkenin büyükelçisine almış olduğumuz önlemler hakkında bilgi aktarıldı.

Onların da geri dönüşü oldukça olumluydu. Dünyanın birçok ülkesine rağmen son derece iyi bir şekilde uygulama noktasındayız. Yani tesislerimizde Covid-19'la ilgili önlemlerimiz, bunlarla ilgili yapmış olduğumuz işler ve bu işlerin sertifikalanması konusunda son derece başarılıyız. Covid-19'un hastalık sayılarının hem kendi ülkelerinde, hem de bizlerde tekrar hafif bir kafa kaldırmış olması bunların hepsi etken. Sonuçta burada önemli olan bizim çabalarımızı devam ettirmemizdir” sözlerine yer verdi.

“ALMIŞ ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER BİR KEZ DAHA AKTARILACAK”

Perşembe günü Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sağlık Bakan yardımcısının Almanya’yı ziyaret edeceklerini belirten Sili; “Bu bağlamda orada oturulup son durum, aldığımız önlemler bir kez daha aktarılacak. Sağlık Bakanlığı da bu konuda kendi muhatapları ile görüşecek. Hem orada daha önce gelmiş, Türkiye'yi denemiş misafirlerimiz hem de diğer taraftan da Türkiye'nin almış oldu önlemler konusunda bilgi sahibi olmuş olanlar bir şekilde gelmek de istiyorlar. Bu noktada bir şekilde aşılacak bu durum. Ama bugün mü, yarın mı, 10 gün sonra mı aşılır bilemiyorum” sözlerini kaydetti.

“UMUDUMUZ VAR”

Diğer taraftan Rusya, İngiltere gibi kaynak ülkeler olduğunu hatırlatan Sili şöyle noktaladı;

“Onlar da ciddi kaynak pazarlarımız. Oralardaki vaka sayıları etken şu anda bu durgunluğa. Hem oralarda hem de kaynak pazarlarımızda vaka sayılarının ciddi bir şekilde azalması konusunda bir umudumuz var. Tekrar eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte bu sezon en azından bir hareket sağlanacaktır. 2 ya da 3 gibi bir hareketlenme olması ki biz öyle gözlemliyoruz Temmuz, Ağustos itibarıyla başlayabilir. Bu herkese can suyu olacak, hem de sektörün tekrar toplanma moral motivasyonu ve misafirlerin de mutluluğu anlamında bir süreç olacak.”

İŞTE AB'NİN SEYAHAT YASAĞINI KALDIRDIĞI ÜLKELER

Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ÜLKELER

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan