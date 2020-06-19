Turkcell, İnteltek’teki paylarını satıyor

Turkcell’den KAP’a yapılan açıklamada, Turktell Bilişim Global Bilgi ve Turkcell Satış ve Dijital’in toplamda yüzde 55’ine sahip olduğu İnteltek’deki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding’e devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır” denildi.

Turkcell ocak ayında İnteltek'teki yüzde 55 payının diğer ortak Intralot'a satışı için bağlayıcı ön sözleşme imzalamıştı.

15 YIL SONRA KAYBETMİŞTİ

İnteltek 15 yıl sürdürdüğü spor müsabakalarına dayalı bahis oyunu yürütme imtiyazını geçen yıl Şubat ayında sonuçlanan ihaleyle Demirören Holding ile ABD'li Scientific Games'in iştiraki Şans Girişim'e kaybetmişti.

Turkcell'in ihaleye ilişkin itirazları dikkate alınmamıştı. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden istifa etmişti. (REUTERS-sozcu.com.tr)