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Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a deprem cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 26 Eylül 2019'daki İstanbul depreminde yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a toplamda 19 milyon 614 bin 295 TL'lik ceza verdi. En yüksek cezayı, deprem sonrası kesintisi süresi 27 saati bulan Türk Telekom aldı.

09:53 -
Haberler Ekonomi
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a deprem cezası

İstanbul’da 26 Eylül 2019’da gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yaptığı denetimin sonucu belli oldu.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, BTK, Turkcell’e 2 milyon 90 bin 364 TL, Vodafone’a 2 milyon 459 bin 57 TL ve TT Mobil’e (Türk Telekom) toplam 15 milyon 64 bin  874 TL idari para cezası verdi.

14 Ocak 2020’de verilen ve 20 Şubat 2020’de yayımlanan kararda, söz konusu deprem sonrasında trafik artışına bağlı olarak Turkcell’in yaklaşık 1 saat 15 dakika, Vodafone’un yaklaşık 1 saat 45 dakika ve TT Mobil’in yaklaşık 27 saat boyunca haberleşmeyi kesintisiz sunamadığı ifade edildi.

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Son güncelleme: 09:59 21.02.2020
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