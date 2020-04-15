Türkiye coronaya karşı en güvenli ilk 40 ülke arasında

Dünyaca ünlü ekonomi Dergisi Forbes’un düşünce kuruluşu DVK Global’in verilerini aktardığı corona virüsü güvenlik listesine göre Türkiye corona virüsüne karşı en güvenli 40 ülke arasında bulunuyor. DKV Global’in oluşturduğu liste ülkelerin aşı geliştirme kapasitesi, sağlık sektörünün gücü ve ekonomik kırılganlık gibi verileri kullanarak oluşturulan güvenlik puanına dayanıyor.

Oluşturulan listeye göre Türkiye, güvenli ülkelerin arasında 36. sırada yer aldı. Ekonomi Dergisi Forbes, corona virüsü salgınıyla ilgili olarak detaylı bir çalışmaya imza attı. Çeşitli kurumlardan açıklanan veriler, yapay zekanın da kullanıldığı bir metotla uzmanlar tarafından analiz edildi.

ÖRNEK ÜLKE ALMANYA

En güvenli ülkeler sıralamasının zirvesinde İsrail yer aldı. Almanya ve Güney Kore de listenin üst sıralarında bulunuyor. Almanya aynı zamanda salgında en iyi devlet desteğine ve en etkili tedavi imkanlarına sahip ülkeler listesinde zirvede yer aldı.

Türkiye ise düzenlenen pandemi listelerinde en güvenli ülkeler kısmında 36. sırada yer aldı. Ancak en iyi devlet desteğine sahip ilk 15 ve tedavide en etkili ilk 10 ülke arasına giremedi.

EN RİSKLİ ÜLKE İTALYA

Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olan Çin'in en güvenli 5. ülke olması dikkat çekti. En riskli ülke listesinde ilk sırayı İtalya alırken, onu ABD ve Birleşik Krallık takip etti. Şu anda Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya ise 4. konumda.