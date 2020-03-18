Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan ‘ekmeğe zam’ açıklaması!

Kocaeli Fırıncılar Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsüne karşı başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da katıldı.

“ARABADA EKMEK SATIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Basın toplantısında konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ekmek satışlarıyla ilgili uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

* Ekmek üreten iş yerlerimizde gereken tedbirlerin alınması için genelge gönderdik.

* Vatandaşlarımızın da ekmek alırken daha duyarlı olması gerekiyor.

* Perakende satış yerlerinde özellikle market ve bakkal dışında yerlerde ekmek satılmaması gerekiyor.

* Bu görev belediyeye düşmeli.

* Arabada ekmek satışının önüne geçilmesi lazım.

* Yoksa bizim hijyen için yaptığımız çalışmaların hiçbir önemi kalmayacaktır.

“EKMEKSİZ KALMAYACAK”

Ekmek üretime aralıksız devam ettiklerini ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

* Halkımızın ekmek sıkıntısı yaşayıp yaşamama konusunda sorular geliyor.

* Tarım Bakanımız bununla ilgili açıklama yaparak ekmeğin ham maddesi buğdayda ve unda bir sıkıntı bulunmuyor.

* Vatandaşımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil.

* Bu durumda alınacak tedbirler de mevcut.

* Vatandaşlarımız ekmekleri israf etmesinler.

AYNI FİYATTA SATIŞA DEVAM

Ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını söyleyen Balcı, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

* Türkiye genelinde ekmek fiyatının artmaması için çalışmalarımız devam ediyor.

* Fırıncı esnafı şu anki ekmek fiyatında satışa devam edecek.

* Herkes gereksiz yere evine un çuvalı alıp koyarsa sıkıntı yaşarız. Bu konunun da altını çiziyoruz.

* Buğday ve un sıkıntımız yok.

* Her gün nasıl tedarik ediliyorsa öyle tedarik edilmeye devam edilecek.