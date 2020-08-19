Türkiye hızla izole oluyor

Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerden izole hale geldiği öne sürülen ABD merkezli uluslararası yayın kuruluşu Bloomberg'in analizinde, TL'nin değer kaybının nedeninin çoğunlukla yerel gelişmeler kaynaklı olduğu belirtildi. Bloomberg'de yer alan analiz haberde, Türkiye'nin para arzını genişlettiği ve döviz rezervlerini diğer gelişmekte olan ülkelerden çok daha hızlı tükettiği belirtilerek, “O kategorideki başka hiçbir ülkede Merkez Bankası politika faizi enflasyonun altında bulunmuyor” ifadesi kullanıldı.

ÖZEL BİR VAKA

Bu gelişmeler ışığında Citigroup ve Fidelity gibi yatırım kuruluşlarının Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler varlık grubundan ayrı değerlendirmeye başladığını belirten Bloomberg, birçok fon yöneticisinin de Türkiye'yi özel bir vaka olarak ele almaya başladığını yazdı. Yazıda Türkiye'nin dar para arzının (M1: Dolaşımdaki para artı bankalarda bulunan vadesiz mevduat) bu yıl 25 gelişmekte olan ülke için yüzde 10.63 olarak hesaplanan medyan ortalamadan yaklaşık 7 kat fazla arttığı ve Arjantin'in Türkiye'nin arkasından açık ara ile ikinci geldiği belirtildi.

Londra Merkezli Fidelity'de Türkiye dahil 4 gelişmekte olan ülkeden sorumlu olan fon yöneticisi Paul Greer, “Ülkenin çok zayıf olan net döviz rezerv pozisyonu ile ilgili endişelerimiz var. Cari işlemler açığı ve enflasyon trendi de bu endişeyi besliyor” dedi. Citigroup analisti Luis Costa ise “Türkiye'nin makro verileri gelişmekte olan ülkelerden iki temel noktada ayrışıyor: Enflasyon profili ve cari işlemler dengesi. Türkiye'nin GSMH'sinin gelecek yıl yüzde 4.5 artacağını ancak cari ve mali hesapların aynı şekilde düzelemeyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Financial Times'daki bir makalede de bu gelişmelerin Türkiye'deki yabancı yatırım düzeyini de etkilediği belirtilerek, Türkiye tahvil piyasasında yabancı payının rekor düşük seviye olan yüzde 4'e gerilediği vurgulandı. Bu oran 2013 yılında yüzde 28 ile zirveyi görmüştü.

DİĞERLERİ KORURKEN TÜRKİYE REZERVİNİ ERİTTİ

Analizde, kamu bankalarının piyasaya müdahale ederek lirayı destekleme hamlesi nedeniyle Türkiye'nin brüt döviz rezevlerinin diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok daha hızlı eridiği de not edildi. Çoğu gelişmekte olan ülkenin düşen ihracat gelirlerine karşı nakit rezervlerini koruma hatta artırma yoluna gittiği vurgulandı. Türkiye'nin altın dahil brüt rezervlerinin bu yıl yüzde 14 azaldığı belirtildi. Goldman Sachs Türkiye'nin bu yıl kuru stabil tutabilmek adına Merkez Bankası rezervlerinden 65 milyar dolar harcadığı tahminini açıklamıştı.