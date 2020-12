Türkiye için ucuz ithalat devri bitiyor

Kur etkisi ile enflasyonu zirveye taşıyan ve pek çok kalemde Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu gıda sektöründe global trendler de 2021'de Türkiye için zorlu bir sürece girildiğine işaret ediyor. Kasım ayı itibarıyla dünyada gıda fiyatları 2014'ten bu yana zirveyi görürken pandemi etkisi ile stokların 2021'de erimesi beklentisi, uzun süredir işaret edilen kıtlık beklentisinin de yeni bir sayfa açması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre, gıda fiyatları 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, 2021'de ise özellikle tahıl stoklarının son 5 yılın en düşük seviyesinde olması bekleniyor.

TAHILDA ALARM ZİLLERİ

Bu trendlerle etten tahıla ve bakliyata kadar pek çok alanda dışa bağımlı hale gelen ve içerdeki arz sorununu ithalat ile çözmeye çalışan Türkiye için 2021 yılında ucuz ithalat devrinin kapandığına ve enflasyon riskine işaret ediliyor.

FAO tarafından yapılan açıklamaya göre, global gıda fiyat endeksi, kasımda bir önceki yılki değerinden yüzde 6.5 yükselerek ay boyunca ortalama 105 puan olarak gerçekleşti. Bu artışın 2012'den bu yana yaşanan en sert yükseliş trendine işaret ettiğine dikkat çeken FAO, gıda fiyatlarının ise 2014 yılından bu yana görülen en yüksek fiyatlar olduğunun altını çizdi. Pandemi ve talep etkisi ile Türkiye'nin sık sık ithalata başvurduğu tahıl alanında ise 2021 öngörüleri büyük bir düşüşe işaret ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin başta hayvancılık olmak üzere ithalat bağımlılığından kurtulması gerektiğine işaret etti. Bayraktar, “Çünkü artık yurt dışından ucuz et ve ucuz hayvan bulma imkanı yoktur. Yapacağımız her ithalat bağımlı ülke insanımızın daha pahalı et yemesine daha pahalı süt tüketmesine neden olacaktır. İthalatla sadece et ve hayvan değil enflasyon da ithal etmiş olursunuz” dedi.

ÇİFTÇİLER ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR

Tarım sektöründeki gelişmelere dair “Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınma: Bir yol haritası ihtiyacı” başlıklı bir araştırma yayınlanan İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün çalışmasında kırsalın ve tarımın ihmalinin, ülkenin gıda geleceğini tehlikeye düşürdüğüne dikkat çekiliyor. Araştırmada, çiftçilerin toprağı bıraktığı vurgulanarak, “TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle artan maliyetler yüzünden çiftçiler üretimden çekilmekte ve bu durum Türkiye'yi tarım konusunda dışa bağımlı hale getirmektedir” denildi.