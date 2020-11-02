Türkiye İmalat PMI ekimde 53,9’a yükseldi

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekimde 53.9’a yükselerek haziran ayında başlayan toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

İmalat sektörünün üretimindeki artış istihdamın Şubat 2018’den bu yana en keskin artışı kaydetmesini sağladı. Girdi ve mamul mal fiyatlarındaki artış TL’deki değer kaybına bağlı olarak hızlandı ve enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

İmalat sektörü PMI corona virüsü salgını etkisiyle mart-mayıs aylarındaki daralmanın ardından beş aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde yer alıyor.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI temmuz ayında 56.9 ile bu büyüme döneminin zirvesini gördükten sonra eylül ayında 52.8 değerini almıştı.

TOPARLANMA DEVEM ETTİ

Yeni siparişler alt endeksi eylüldeki 51.3 seviyesinden 52.7’ye yükseldi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 50.9’dan 51.7’ye çıktı. İmalatçılar talepteki toparlanmanın devam ettiğini belirttiler.

Yeni siparişlerden destek bulan üretim alt endeksi 54.5’ten ekimde 54.7’ye sınırlı yükseliş kaydetti. İmalatçıların fabrika çıkış fiyatlarındaki artış ekim ayında hızlandı ve Eylül 2018’den bu yana en keskin artışı kaydetti.

Girdi fiyatları ise tarihsel ortalamalardan çok daha hızlı şekilde Ekim 2018’den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Fiyat artışları TL’deki değer kaybından kaynaklandı. (REUTERS)