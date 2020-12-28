Türkiye ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalayacak

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanmasının planlandığını açıkladı. Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı anlaşmanın 29 Aralık Salı günü imzalanacağını duyurdu.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ticaret ilişkisini aynı şekilde sürdüreceğini vurguladı ve “Bu hafta imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek. Birleşik Krallık’ta imalat, otomotiv ve çelik sektöründe binlerce istihdam için netlik sağlayacak” dedi.

DAHA AYRINTILI ANLAŞMA YAKIN

İmzalanacak anlaşmanın, gümrük vergisiz ticaret anlaşmalarını da içerdiğini belirten Truss, “Anlaşma, geçen yıl 18.6 milyar sterlin (25.25 milyar dolar) değerindeki ticaret ilişkimizin gelişmesini desteklemeye yardımcı olacak” dedi.

Truss, anlaşmanın aynı zamanda, Birleşik Krallık genelinde imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işin korunmasını da destekleyeceğini ekledi.

Truss, iki ülke arasında daha ayrıntılı bir anlaşmaya ise yakında ulaşılacağına inandığını belirtti. (DHA)

