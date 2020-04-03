Türkiye’de 720 bin çocuk çalışıyor

20 yaş altına sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte işe gitmek zorunda olan pek çok çocuğun durumu merak konusu oldu. TÜİK’in açıkladığı “Çocuk İşgücü Anketi 2019” sonuçlarına göre, Türkiye’de bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk bulunuyor.

720 bin çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk da bulunuyor. 5-17 yaş grubunda çalışan çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4.

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 70,6’SI ERKEK

Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken, yüzde 15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4’ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6’sını erkek çocukların, yüzde 29,4’ünü ise kız çocukların oluşturduğu görüldü.

YÜZDE 34,3’Ü EĞİTİME DEVAM ETMEDİ

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si bir eğitime devam ederken, bu oran erkeklerdeyüzde %65,6, kızlarda yüzde 66,1 oldu. Yaş gruplarına göre, 5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 72,0’ı, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64,1’i aynı zamanda bir eğitime devam etti. Çalışan çocukların yüzde 34,3’ü eğitime devam etmedi.

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ÇOCUKLARIN YÜZDE 35,9’U AİLEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇALIŞTI

Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35,9 ile “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak”, alırken bunu, yüzde 34,4 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak” yüzde 23,2 ile “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” izledi. Çocukların yüzde 6,4’ü ise “kendi ihtiyaçlarını karşılamak” amacıyla çalıştı.

YÜZDE 45,5’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1 ile tarım sektöründe 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0 ile hizmet sektöründe ağırlık kazandığı görüldü.

YÜZDE 66’I DÜZENLİ BİR İŞYERİNDE

Çalışan çocukların yüzde 66,0’ı düzenli işyerinde, yüzde 30,4’ü tarla-bahçede, yüzde 3,0’ı seyyar sabit olmayan işyeri veya pazar yerinde, yüzde 0,5’i ise evde çalıştı.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Sokağa çıkma yasağının ardından çocuk işçilerinin durumuna ilişkin beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından Soylu’nun şu sözlerini aktardı:

* Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu‘ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, “Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar” dedi.

ÇIRAKLAR DA İZİNLİ

SGK kayıtlarına göre; 2020 yılı ocak ayı itibariyle 308 bin çırak bulunuyor. Çırak olmanın şartı ise 14 yaşından büyük olmak ve 19 yaşını doldurmamış olmak.

Yine SGK kayıtlarına göre; 2020 yılı ocak ayı itibariyle 1 milyon 15 bin de stajyer ve kursiyer bulunuyor. Bu kişiler de idari izinli sayılacak.