Türkiye’de mağazalarını kapatan markalar ve AVM’ler

Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmeye başlamasının ardından virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla art arda adımlar atılıyor. Uzmanlar ise virüsün bulaşmasını engellemek için en çok kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Türkiye’de bir çok marka da gerek çalışan gerekse de müşteri sağlığını korumak için mağazalarını kapama yoluna gitti. İşte o markalar:

Vakko, LC Waikiki, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, Flo, Desa, U.S Polo, Greyder, Lufian, Altınyıldız, Avva, Machka, Twist, Twigy, Roman, Mudo, Efor, Faik Sönmez, B&G, Ikea, Gratis, Paşabahçe, Decathlon, Hotiç.

AVM’LER DE KAPATIYOR

Çok sayıda insanın bir araya geldiği AVM’ler de teker teker kapanma kararı alıyor. Akasya ve Akbatı AVM’lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM’yi de kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

İstanbul’un en büyük AVM’lerinden Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir AVM de kapandı.

İstanbul'un Nişantaşı semtinde bulunan City's AVM'de kapatıldı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım da kendisine ait Optimum, Kozzy, Hiltown ve Piazza alışveriş merkezlerinin yarından itibaren geçici olarak geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Esas Gayrimenkul bünyesinde Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli’de faaliyet gösteren 7 AVM, corona virüsü sebebiyle önlem amaçlı faaliyetlerini durdurdu. Konuyla ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda, AVM’lerde 12:00-20:00 arasından temel ihtiyaçlar için sadece marketin ve bir eczanenin açık kalacağı belirtildi.

ANKAMALL AÇIK AMA 110 DÜKKAN KAPALI

Yeni Gimat GYO da KAP'a yaptığı bildirimde, sahibi olduğu Ankamall AVM'deki toplam 350 kiracıdan 110 tanesinin koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yeni Gimat, kamu otoritesinden bir bildirim gelene kalan Ankamall AVM'yi açık tutmaya devam edeceğini duyurdu.

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