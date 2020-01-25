Türkiye’deki yüz zorunlu deprem sigortası poliçesinden üçü Doğu Anadolu’ya ait

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Resmi rakamlara göre 22 kişi hayatını kaybetti 1000'den fazla vatandaş yaralandı.

Deprem ülke sınırları dışında da hissedilirken Malatya sarsıntıdan en fazla etkilenin illerin başında geldi. Geçen haftalarda Ankara ve Manisa'dan gerçekleşen depremin üstüne dün de Elazığ'da meydana gelen felaket depremin sadece Marmara Bölgesi'nin sorunu değil tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu tekrar ortaya koydu.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) zorunlu deprem sigortası istatistiklerine bakıldığı zaman zorunlu deprem sigortasını en fazla yaptıran konut Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde bulunan 6 milyon 14 bin 550 konutun 3 milyon 982 bin 827'sinin zorunlu deprem sigortası poliçesi var. Bölgede bulunan yapıların yüzde 66.20'si depreme karşı sigortalı.

SİGORTALILIK ORANINDA EGE İKİNCİ SIRADA

Marmara Bölgesi'ni yüzde 52.30'luk sigortalı konut oranı ile İç Anadolu Bölgesi takip ediyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki 3 milyon 332 bin 500 konutun 1 milyon 643 bin 429'u sigortalı.

EN AZ POLİÇE DOĞU ANADOLU’DA

Poliçe dağılımlarına bakıldığında poliçelerin yüzde 42.10'u Marmara, yüzde 17.40'ı İç Anadolu, yüzde 14.50'si Ege, yüzde 10.80'i Akdeniz, yüzde 7.80'i Karadeniz, yüzde 4.20'si Güneydoğu Anadolu, yüzde 3.30'u ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde.

Elazığ'ın bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi sigortalılık oranının en düşük olduğu ikinci bölge. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sigortalı konut oranı yüzde 39.80, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise bu oran yüzde 39.70. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi en az DASK poliçesinin en az yaptırıldığı bölge. Türkiye’deki 9 milyon 451 bin 552 DASK poliçesinin sadece yüzde 3.30 Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait.