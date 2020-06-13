Türkiye’deki köprüye ABD endeksli zam

Prof. Uğur Emek, garantilerin döviz cinsinden verildiğini hatırlatırken, garanti edilen ücretin de ABD Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre güncellendiğini, ücretlerin dolardan TL'ye çevrilme yönteminin de son dönemde dolar kuru hızlı artınca değiştirildiğini belirtti.

KUR KAYBI OLMASIN DİYE…

Güvence bedeli belirlenirken önceden dolardan TL'ye çevirilme aşamasında 2 Ocak tarihli TCMB döviz alış kurlarının esas alındığını belirten Prof. Emek, “Son yıllarda kurlarda yaşanan hızlı artışlar nedeniyle ücretler yılda bir defa yerine iki defa güncellenmeye başlandı” bilgisini paylaştı. Prof. Uğur Emek, “Mega projelerde önden yüklemeli gelir garantisi” başlıklı yazısında şu bilgilere yer verdi:

“Sözleşmeye göre Osmangazi Köprüsü 7 yıldan önce tamamlanırsa, aradaki fark işletme süresine eklenecekti. Köprü 1 Temmuz 2016'da işletmeye açıldı ve projenin işletme süresinin başlayacağı 15 Mart 2020'ye kadar geçen 1.351 günde; işletmeci 40.000 araç ve ABD'deki enflasyona göre güncellenen ücretlerle gelir tahsil etti. Bir kısmı kullanıcılardan, büyük kısmı bütçeden karşılanan bu gelirlerin toplamı 2.1 milyar dolardır. Bu tutar işletme süresi boyunca, işletmecinin köprüden tahsil edeceği gelirin üçte birine yakındır. Ayrıca önden yüklemeli gelir tahsilatı, sözleşmeye göre konulması gereken 1.3 milyar dolarlık özkaynaktan yüzde 70 daha fazladır.”

ÜSTÜ BÜTÇEDEN

Prof. Emek şu bilgileri aktardı: “Osmangazi Köprüsü'nün 1. Sınıf araçlar için 2020 yılı tek yönlü resmi ücreti KDV hariç 109.17 TL. Sözleşmeye göre 2020'de olması gereken ücret ise 247,80 TL. Bu durumda katkı payı 138,64 TL'dir.

Garanti edilen 40.000 araç için her halûkarda 138 TL tutarındaki katkı payı milli bütçeden işletmeciye ödenmektedir. Ayrıca, geçmeyen her araç için de sözleşmeye göre güncellenen araç başı toplam ücret de (247,80 TL) işletmeciye ödenmektedir.”